Matteo Verga e papà Mario a caccia della finale a Io Canto Family 2025: dopo aver incantato giuria e pubblico con Ermal Meta...

Matteo Verga e papà Mario a caccia di un sogno a Io Canto Family 2025

Ci sono anche Matteo Verga e papà Mario tra i concorrenti semifinalisti di Io Canto family 2025. La coppia punta con decisione alla finale del talent di Michelle Hunziker, con la speranza di ottenere i sì decisivi da parte della giuria. Matteo Verga e papà Mario hanno tutte le carte in regola per regalarsi un altro giro di giostra su Canale 5 e sognare la vittoria in finale, ma per ottenere il lasciapassare dovranno superare gli ostacoli della semifinale.

Nelle scorse settimane padre e figlio hanno dato grandi dimostrazioni dal punto di vista dell’affinità artistica, ma anche buone indicazioni vocali. Con le loro reinterpretazioni di brani iconici della musica leggera italiana, hanno fatto scintille, arrivando in scioltezza all’appuntamento di questa sera, giovedì 16 ottobre.

Io Canto Family 2025, Matteo Verga e papà Mario conquistano il web con Tiziano Ferro e Olly

Tra le esibizioni più apprezzate di Matteo Verga e papà Mario in questa edizione di Io Canto Family 2025 c’è indubbiamente quella con Ermal Meta nel brano di Tiziano Ferro “Lo stadio”, ma anche il ‘rifacimento’ di “Balorda nostalgia” di Olly, vincitore dello scorso Festival di Sanremo. Così Matteo e suo padre sono riusciti a conquistare il gradimento del pubblico e il beneplacito della giuria, che ha deciso di portarli fino alla semifinale.

Adesso il gioco si fa duro e per ottenere l’accesso alla finale della settimana prossima, la coppia dovrà superarsi. Sei concorrenti si giocheranno la vittoria di Io Canto Family 2025 esattamente tra sette giorni, mentre per due coppie il sogno si arenerà già questa sera, con la semifinale. Matteo e suo padre riusciranno a passare il turno?