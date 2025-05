Chi è Fabrizio Ragone, il compagno di Youma Diakitè

Fabrizio Ragone è il compagno di Youma Diakite, splendida modella che, in Italia, ha trovato non solo il successo, ma anche l’amore. Classe 1981, Ragone è un imprenditore di successo e con la modella ha formato una splendida famiglia. Dopo essersi laureato in Scienze della Comunicazione presso l’Università La Sapienza di Roma, da anni, lavora nel mondo del marketing e ha anche aperto La Lanterna Rome che si occupa di organizzare eventi. La coppia sta insieme da tantissimo tempo e ha due figli: il primogenito Mattia, nato nel 2014 e una bambina nata nel 2020.

Sul profilo Instagram di Youma, sono presenti tantissime foto di famiglia, ma anche di coppia. Innamoratissima del compagno e dei figli, la Diakitè dedica spesso dolci parole d’amore alla sua famiglia e, in occasione del compleanno del compagno, si è lasciata andare così: “Tanti auguri amore mio. Ti amo per quello che sei, quello che sei stato e quello che devi ancora essere. Mi hai fatto scoprire cosa vuol dire amare ed essere amata. Senza se e senza ma. Sei il dono più bello che la vita mi hai regalato. Con te, per sempre”.

Chi è Mattia, il figlio di Youma Diakitè e Fabrizio Ragone

Mattia, nato nel 2014, è un bambino solare e frutto di un grande amore, quello tra mamma Youma Diakitè e papà Fabrizio Ragone. Nato e cresciuto in Italia, Mattia, nonostante sia ancora piccolo, ha avuto la possibilità di conoscere il Paese d’origine della mamma. “Il nostro viaggio cominciò così, fiero ed emozionato di andare a conoscere la terra d’origine di sua madre”, ha scritto su Instagram Youma condividendo una foto del figlio con alle spalle un aereo con la scritta Senegal.

Il viaggio in Africa, per Mattia, è stato emozionante e costruttivo come ha sottolineato la modella che, sui social, ha raccontato della scelta fatta dal suo bambino. Prima di partire, infatti, Youma gli aveva spiegato che i bambini africani non sono fortunati come lui non avendo tutto ciò che, per lui, è normale. Senza pensarci su un secondo, il piccolo ha così svuotato il suo armadio portando così tanti regali. “Ha svuotato il suo armadio e riempito da solo una valigia intera con tanti vestiti e scarpe suoi da portare al villaggio dei nostri amici a Ngor, Dakar. Era così commosso quando ha distribuito il tutto… sono orgogliosa di lui!”, le parole di Youma.

