Chi sono i figli di Zlatan Ibrahimovic, Maximilian e Vincent: come il papà, hanno deciso di portare avanti la carriera nel calcio

Zlatan Ibrahimovic, campione del Milan che in passato ha indossato anche le maglie di Juventus, Inter, Barcellona, Ajax e tanti altri club, ha due figli, Maximilian e Vincent, avuti con la compagna di una vita, Helena Seger, che non ha mai sposato ma con la quale ha costruito una vita felice insieme. I figli di Zlatan Ibrahimovic hanno seguito le orme del papà: il primogenito, Maximilian, è un calciatore del Milan. Il giovane giocatore classe 2006 ha infatti cominciato calcando i campi di calcio nella stessa squadra dove il papà ha giocato a lungo, diventandone un simbolo e un idolo.

Ma che papà è Ibrahimovic per Maximilian, classe 2006, e Vincent, nato due anni più tardi? “Non abbiamo la vita lussuosa che la gente immagina. I miei figli li accompagno io a scuola e li vado a prendere all’allenamento. Abbiamo una famiglia normale” ha rivelato al programma “AbTalks” su YouTube. E ancora: “L’unico aiuto che abbiamo è una donna delle pulizie. In tutta la scuola solo i miei figli andavano in bicicletta. Noi invece siamo una famiglia normale”.

Chi sono i figli di Zlatan Ibrahimovic: il figlio ha firmato con il Milan

Maximilian Ibrahimovic, il primo dei figli di Zlatan Ibrahimovic, nel 2024 ha siglato il primo contratto da professionista firmando con il Milan, il club dove il papà ha giocato in due occasioni, diventando l’idolo dei tifosi. Nella sua prima stagione in rossonero, il ragazzo si è unito alla squadra di Bonera, il Milan Futuro, in Serie C. Anche Vincent Ibrahimovic, il secondo figlio di Ibra, gioca con la maglia rossonera, attualmente nell’Under 18.

Nella loro famiglia “normale”, come Zlatan l’ha più volte definita, il calcio resta dunque il pane quotidiano, il senso e la ragione della vita di Ibrahimovic e dei suoi due figli, Maximilian e Vincent, che hanno seguito le orme del papà.

