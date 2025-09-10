Al via stasera Matrimonio a prima vista 15 con una coppia composta da Melissa e Matteo: ecco chi sono

Stasera su Real Time prenderà il via la nuova edizione di Matrimonio a prima vista 15 con tre coppie che proveranno a buttarsi in questo viaggio nei sentimenti con un totale estraneo. Tra queste coppie ce n’è una che sarà composta da Melissa e Matteo. Ma chi sono di preciso? Andiamo a scoprirlo.

Melissa Cicciari ha 28 anni, vive a Varedo, e di professione fa l’estetista. Ama il suo lavoro e con i colleghi ride e scherza con grande tranqulla e questo sembra essere molto apprezzato. Considera addirittura la sua titolare una delle persone più importanti della sua vita. Con la famiglia ha un ottimo rapporto in special modo con il fratello e con i genitori, tant’è che definisce la mamma la sua migliore amica mentre il papà l’uomo della sua vita. Da qualche anno a questa parte il rapporto con il suo corpo è cambiato e ora si accetta un po’ di più. Le sue passioni? Lo shopping e il sonno.

Matrimonio a prima vista 15, chi è Matteo: suo padre è morto nel 2020

Quindi Melissa l’abbiamo conosciuta e sembra essere una donna interessante che possa incuriosire quella che sarà la sua dolce metà ovvero suo marito: Matteo Conca. L’uomo ha 34 anni ed è di Bollate. Di professione fa il logistic manager e ama stare a contatto con le persone e avere diverse responsabilità. Ogni domenica gioca a calcio in una squadra infatti la sua grande passione è lo sport.

Un episodio drammatico ha segnato per sempre la vita del concorrente di Matrimonio a prima vista 15: la morte del padre avvenuta nel 2020. Per questo è diventato l’uomo di casa e ora si è messo alla prova dal punto di vista sentimentale con la speranza che possa davvero vivere qualcosa di unico e irripetibile.