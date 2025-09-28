Michele Ballo e Francesco Saias entrano ad Amici 25? Tutto quello che sappiamo sui nuovi concorrenti: uno dei due cantanti è un volto già conosciuto...

Michele Ballo e Francesco Saias scalpitano per la nuova avventura ad Amici 25

Ci sono anche Michele Ballo e Francesco Saias tra i nuovi concorrenti di Amici 25. Entrambi uniti dalla passione del canto, ma con caratteristiche artistiche piuttosto diverse. Michele porta con sé non soltanto la voce ma anche il violoncello, uno strumento che lo accompagna da sempre e che rappresenta un po’ il suo marchio di fabbrica. Francesco si affaccia per la prima volta ad un palcoscenico così importante ed è pronto a dare il tutto per tutto per realizzare il suo sogno.

Per quanto riguarda Michele, non è del tutto un volto nuovo. Lo abbiamo infatti già visto all’opera durante X Factor 2023 e poi sul palco di Deejay On Stage 2024. La sua carriera è partita col piede giusto, ma ora la scuola di Maria De Filippi può dargli l’opportunità per spiccare il volo definitivamente.

Michele Ballo e Francesco Saias tra le nuove promesse di Amici 25: ecco chi sono

Più riservato e con meno esperienze alle spalle, Francesco Saias arriva ad Amici 25 con il profilo classico del ragazzo che punta tutto sulla voce. Non ha ancora un grande seguito social, ma la sua qualità vocale ha convinto i professori e potrebbe conquistare anche il pubblico nelle prossime settimane.

Diverso il discorso per Michele Ballo, che grazie al violoncello porta originalità ed una proposta musicale ben definito. Vedremo se avrà le carte in regola per restare a lungo nella scuola, di certo per entrambi i cantanti il percorso nella scuola di Maria De Filippi è ancora tutto da scoprire. E il bello, in fondo, è proprio questo.

