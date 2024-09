Siamo ormai prossimi all’esordio di Temptation Island 2024 – previsto per questa sera, 10 settembre 2024 – e non possiamo che accendere il focus sulle coppie che prenderanno parte alla nuova edizione del reality a tema sentimentale. Tra i protagonisti, spiccano Mirco Rossi e Giulia Duranti e i rispettivi dissidi che li hanno portati a scegliere il programma condotto da Filippo Bisciglia per capire se sono ancora una coppia baciata dall’amore o se i sentimenti sono in realtà ad un passo dal tracollo.

Ma chi sono Mirco Rossi e Giulia Duranti coppia di Temptation Island 2024? Le prime informazioni trapelano dal video di presentazione dei due fidanzati che, a quanto pare, sono in bilico a causa di una situazione tutt’altro che idilliaca. Il grande passo della convivenza non ha generato gli effetti sperati, semmai il contrario: “Da quanto siamo andati a vivere insieme le cose sono cambiate; il rapporto si è spento, non mi sento più valorizzata e apprezzata”.

Temptation Island 2024, destino già scritto per la coppia Mirco Rossi e Giulia Duranti: il ‘pronostico’ sulla coppia

Come si evince, a scrivere alla redazione di Temptation Island 2024 è la fidanzata: la coppia Mirco Rossi e Giulia Duranti è appesa ad un filo e sembra che a determinare questo decrescere del sentimento sia stato l’incontro con la quotidianità reciproca scandito dalla convivenza. “Da quando siamo venuti a vivere a casa sua mi ha mandato via diverse volte, anche per una settimana e lui non mi ha cercata, sono io che torno…”.

Cosa succederà tra Mirco Rossi e Giulia Duranti coppia di Temptation Island 2024? Ascoltando le parole del fidanzato nel video di presentazione, forse si può evincere un’antifona non proprio positiva. “Sono consapevole del fatto che questa relazione non può andare avanti in questo modo, sia per il bene suo che per il mio”. Dunque, siamo forse al cospetto di una separazione annunciata? A partire da questa sera con la prima puntata – 10 settembre 2024, su canale 5 – forse avremo un assaggio di quello che sarà il loro percorso. Un’impressione è però già evidente: date le circostanze raccontate, la vicinanza a tentatori e tentatrici potrebbe essere la goccia ‘fatale’ per un vaso forse già in procinto di traboccare.

