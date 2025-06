CHI SONO MIRKO GANCITANO E NOAH? “NOSTRO FIGLIO HA LA FORZA DI UN GUERRIERO”

Chi sono Mirko Gancitano e Noah, marito e figlio di Guenda Goria, ospiti per la prima volta assieme in televisione su Canale 5, e cosa sappiamo della loro storia d’amore, coronata nel corso dell’ultimo anno con la nascita del loro piccolo e del matrimonio celebrato nel 2024? Nel corso del secondo dei due appuntamenti del weekend con “Verissimo”, che in questa puntata domenicale verrà proposto nel format oramai proiettato all’estate delle ‘Storie’, saranno di scena nuovamente l’attore e conduttore televisivo assieme alla sua consorte, attrice e musicista ‘figlia d’arte’: e riproponendo la tenera intervista fatta nel salottino di Silvia Toffanin alla coppia, possiamo raccontare qualcosa di più su di loro e scoprire chi sono Mirko Gancitano e Noah, marito e figlio di Guenda Goria.

Per raccontare chi sono Mirko Gancitano e Noah, marito e figlio di Guenda Goria, dobbiamo ripercorrere brevemente questa love story che da tempo appassiona gli aficionados del gossip televisivo e che ha per protagonista due volti peraltro molto noti, senza dimenticare il dramma vissuto per le condizioni del figlio, sottoposto a una delicata operazione a soli tre mesi: Gancitano, classe 1991, da tempo lavora in Rai disimpegnandosi prima come concorrente, poi inviato e infine anche curando la regia, senza dimenticare la sua esperienza in qualità di conduttore radiofonico. A cambiare la sua vita, nel 2021, l’incontro con Guenda durante un viaggio a Sharm el Sheik, con conseguente colpo di fulmine: memorabile, solo due anni dopo, la sua richiesta in diretta tv negli studi de “La volta buona”, seguita dalle nozze celebrate l’anno scorso. Cosa sappiamo invece della consorte e del percorso che l’ha portata a incrociare la traiettoria di vita con quella dell’attore?

GUENDA GORIA, “I MEDICI HANNO DOVUTO ESTRARRE IL CRANIO DI NOAH E…”

Scoprendo chi sono Mirko Gancitano e Noah, marito e figlio di Guenda Goria, diamo conto pure della musicista capitolina, figlia di due volti noti del servizio pubblico, ovvero il giornalista sportivo Amedeo Goria e la conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta (tracciamo un breve ritratto in due pezzi a parte dedicati a entrambi, NdR): avviata al mondo della musica dalla madre, in seguito Guenda si è laureata e aveva pure frequentato corsi di recitazione; dopo le storie con Stefano Rotondo (da cui la separava una forte differenza di età) e quella presunta con Telemaco Dell’Aquila, l’incontro con Mirko e l’esperienza della genitorialità con la nascita di Noah (arrivata dopo una gravidanza extrauterina nel 2022 e le difficoltà avute a concepire naturalmente). Poi, nel gennaio del 2024, e senza ricorrere alla fecondazione assistita, la coppia aveva annunciato la gravidanza e il prossimo arrivo del loro primogenito, nato a luglio.

Tuttavia, come detto, il neonato era stato operato a soli tre mesi a causa di una craniostenosi, una condizione congenita dovuta ad anomalie morfologiche e una crescita anomala del cranio: scoprendo chi sono Mirko Gancitano e Noah, marito e figlio di Guenda Goria, possiamo riportare le parole dell’uomo proprio durante l’ospitata a “Verissimo”: “All’inizio ho cercato di distrarre Guenda. Dopo qualche ora siamo saliti, pensando che Noah stesse per uscire dalla sala operatoria. Invece ci hanno detto che l’intervento vero e proprio stava per iniziare (…) Poi siamo andati nella camera di Noah, ci siamo messi nel suo lettino, ci siamo abbracciati e ci siamo addormentati” il suo ricordo, con l’annuncio da parte dei medici che l’intervento era riuscito. “Lui è stato sempre accanto a me a darmi forza” aveva aggiunto Guenda che ha pure dato alcuni dettagli della delicata operazione: “Hanno dovuto estrarre il cranio di Noah, lavorarlo su un tavolo e reinserirlo (…) È stata un’operazione lunga e molto complessa (…) Lui però ha una voglia di vivere, una gioia, una forza da guerriero”.