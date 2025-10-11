Chi sono moglie e figlio di Gabriele Cirilli: un grande amore quello dell'attore e comico, che ha sposato Maria quando entrambi erano giovanissimi

Una vita intera e sempre lo stesso amore. Gabriele Cirilli è sposato da quando era giovanissimo con Maria De Luca, la donna al suo fianco davvero da sempre, con la quale è cresciuto e ha affrontato le diverse fasi del successo. I due hanno avuto un figlio, Mattia, che oggi ha 23 anni. Maria e Gabriele, tra gli alti e bassi che esistono in ogni coppia, inevitabilmente anche nella loro, stanno insieme da quarant’anni.

15 anni fa, in occasione dei primi 25 anni insieme, “ci siamo risposati e nostro figlio ci ha portato le fedi”, come raccontato da Cirilli. L’attore e comico, che ha ottenuto un successo straordinario già dalla fine degli anni novanta e ancor di più dal duemila in poi, è ancora oggi profondamente della moglie: i due, infatti, tra le varie vicissitudini della vita hanno avuto la fortuna e la capacità di ritrovarsi sempre, più forti che mai, senza mai perdersi.

Chi sono moglie e figlio di Gabriele Cirilli: “Sono fortunata”

Moglie e figlio di Gabriele Cirilli, dunque, restano il suo punto fermo, l’amore più grande della sua vita, la certezza in un’esistenza che, soprattutto per un attore, è sempre un po’ un punto interrogativo per via della volatilità del mestiere stesso. Maria, la moglie di Gabriele Cirilli, a Verissimo ha raccontato qualche tempo fa: “Penso di essere forse la persona più fortunata sulla terra, Gabriele è un compagno, un amico, mi sostiene”. Lo stesso può dire l’attore, che grazie a lei e all’amore del figlio Mattia ha superato anche un periodo particolarmente complesso come la depressione. “Mi ha dato la forza di crederci sempre e superare anche i momenti difficili” ha rivelato Maria.