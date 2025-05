Morena Farfante e Francesco: confronto con colpo di scena a Uomini e Donne

Morena Farfante e Francesco, al centro dello studio nel corso della puntata di Uomini e Donne del 21 maggio 2025, spiazzano tutti con dichiarazioni diametralmente opposte. Se, infatti, Morena ammette di provare un sentimento, Francesco spiazza dichiarando di non ricambiare il sentimento e lasciando senza parole la dama del trono over che non si aspettava una risposta del genere.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, crisi dopo Uomini e Donne?/ Spunta la foto bomba: fan impazziti!

“Ci frequentiamo da più di un mese. E’ un ragazzo molto particolare. Esteticamente mi ha subito colpito ma non è stata la parte estetica che ha preso il sopravvento. E’ stato lui caratterialmente con i suoi modi che è riuscito a coinvolgermi anche sentimentalmente”, dice Morena in studio.

Francesco non ricambia il sentimento di Morena: la reazione dello studio a Uomini e donne

Dopo aver ascoltato le parole di Morena, Maria De Filippi indaga sui sentimenti del cavaliere. “Francesco corrispondono a te queste parole?”, chiede la conduttrice . “A me no. Ho una grande voglia di conoscerla e frequentarla ma ad oggi non ho un sentimento per lei”, risponde Francesco spiazzando tutti, in primis Tina Cipollari.

Gloria Nicoletti e Guido, lite a Uomini e Donne/ Poi lei chiede di uscire: lui spiazza

“Il nostro rapporto è stato un rapporto di esclusiva in cui non ci siamo dedicati ad altre persone ma solo a noi. Le prime due settimane sono state perfette, ma ultimamente lui è un po’ cambiato anche se ci sono stati dei gesti importanti. Ci siamo vissuti in totale intimità, in videochiamata mi ha fatto conoscere anche la sua famiglia e sapere che, dopo più di un mese lui non prova un sentimento, mi ferisce”, ammette Morena. Francesco spiega di essere sempre stato chiaro con Morena dicendole, però, di aver paura di uscire dal programma senza un sentimento forte. Morena, delusa, torna al proprio posto.

Margherita Aiello e Dennis lasciano Uomini e Donne/ Petali rossi dopo i fiori e un messaggio