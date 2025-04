Roberto Da Crema è stato a lungo un personaggio televisivo, re delle televendite come tanti colleghi negli anni Novanta. Oggi gestisce i magazzini Pubbli-Store, insieme ai figli. Ma chi sono i figli di Roberto Da Crema e cosa sappiamo di loro? “Il Baffo”, come veniva chiamato, ha due figli: Moris e Valentina. Parlando al Corriere della Sera qualche tempo fa, Roberto ha raccontato: “Mio figlio Moris, 49 anni, guida la logistica e mia figlia Valentina, 47, segue il personale ed è l’ad. Io faccio il testimonial: di notte sulle emittenti locali mostro la merce”. Dunque, i suoi due ragazzi, oggi due adulti con le rispettive vite, lavorano con lui e lo aiutano a portare avanti l’azienda che ha formato dopo aver concluso la sua lunga esperienza televisiva.

Con i figli, Roberto Da Crema ha sempre avuto un rapporto molto stretto e lo dimostra il fatto che ancora oggi lavori con loro e che li abbia voluti nell’azienda che ha creato, per gestire il suo immenso patrimonio che dà lavoro a tante persone.

Roberto Da Crema non ha vissuto una vita semplice tra carcere, dipendenza dal gioco d’azzardo e tanto altro. Il conduttore e re delle televendite, oggi imprenditore, ha avuto però una fortuna: quella di avere al suo fianco la famiglia. I figli di Roberto Da Crema lo hanno aiutato in più di un’occasione a liberarsi di situazioni scomode. Ad esempio, come ha raccontato proprio lui a “Di più”, la figlia Valentina lo salvò quando lui era caduto nella spirale del gioco al casinò.

“Riuscii a perdere tutto al gioco d’azzardo. Le case. Le auto. Le aziende. E fu mia figlia Valentina a salvarmi…” ha raccontato il personaggio tv. Al papà fece infatti firmare dei fogli nei quali veniva chiesto espressamente di non farlo entrare nei casinò. “Valentina, in macchina, andò a consegnare quelle diffide direttamente nei casinò, salvandomi a vita” ha spiegato Roberto.