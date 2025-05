Nica&Sam sono due TikToker molto apprezzati e seguiti, grazie ai loro contenuti creativi e divertenti sono riusciti a fare breccia nel cuore di moltissimi utenti. Molti dei loro contenuti sono legati alla loro storia d’amore, insieme dal 2024 si mostrano più complici e innamorati che mai. Con i loro tantissimi follower condividono momenti della loro quotidianità, fatta anche di scherzi e momenti romantici. Spesso catturano l’attenzione di chi li segue con vlog personali e virali challange.

Da quando hanno creato il loro account di coppia ‘Theagegaplove’, hanno conquistato un notevole successo su TikTok, il loro seguito però sta aumentando sempre di più anche su Instagram. Il vero nome di Nica è Dominica Cremascoli, il suo fidanzato invece si chiama Samuele Fratini.

Nica&Sam nella bufera per l’importante differenza d’età, loro replicano alle critiche

In moltissimi li amano e li seguono ma c’è anche chi non perde occasione per criticare la loro relazione a causa dell’importante differenza d’età, Samuel è più grande della fidanzata di ben 31 anni. Lui è nato il 2 gennaio 1970, oggi ha 55 anni, lei invece è nata il 22 aprile 2001 e ha 24 anni. Il loro slogan però è ‘l’amore non ha età’, per loro infatti la differenza d’età non è mai stata un problema.

Spesso Nica&Sam replicano alle feroci critiche sui social, in un loro video si legge: “Quello che conta è la connessione, l’amore e la complicità che abbiamo”. Nika di recente ai suoi seguaci ha fatto sapere di aver riflettuto su tutto prima di iniziare questa relazione. Ha pensato ai giudizi, alle differenze e alle difficoltà, però ha scelto di vivere l’amore nel presente, con tanta gratitudine e senza rimpianti.