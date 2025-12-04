Chi sono Nicola Armando, Gianluca e Natasha, i figli di Umberto Tozzi: con il primo un rapporto altalenante. Gli altri due nati dall'amore con la moglie

Umberto Tozzi è papà di tre figli: Nicola Armando, Gianluca e Natasha. Il primo figlio, Nicola Armando Tozzi, è nato da un rapporto precedente: Umberto, infatti, dal 1979 al 1985 è stato fidanzato con Serafina Scialò. Una lunga relazione dalla quale è nato proprio Nicola Armando, cresciuto con la mamma e a lungo lontano dal papà. Un figlio che Umberto ha vissuto poco e con il quale non ha un bel rapporto, per via di alcune divergenze. In un’intervista di qualche anno fa, Nicola Armando ha rivelato qualcosa in più sul rapporto dei genitori, spiegando anche qualcosa in più sulla vicenda dei presunti assegni in bianco che Serafina avrebbe sottratto al cantante.

Monica Michielotto, moglie di Umberto Tozzi/ "Ho avuto la fortuna di creare una splendida famiglia"

“Loro non erano sposati, lei era incinta, lui viaggiava tanto, perciò le diede due assegni in bianco per ogni evenienza” ha spiegato il primo dei figli di Umberto Tozzi, nato appunto da una precedente relazione. Nonostante questo, la donna non li riscosse mai, decidendo di affidarsi solamente sulle sue forze per portare avanti la sua famiglia: “Uno lo portò in banca ma non lo riscosse. E l’altro rimase in casa a lungo” ha raccontato Nicola Armando. Al di là di questa faccenda economica, i rapporti tra Nicola Armando e il papà Umberto non sono buoni, anzi: i due si sono vissuti poco e i rapporti tra il cantante e la sua ex compagna sono sempre stati molto tesi e ne ha risentito anche il figlio. Ma oltre a Nicola Armando, chi sono i figli di Umberto Tozzi?

Malattia Umberto Tozzi e carriera/ Ha avuto un tumore alla vescica: "La salute è tutto"

Chi sono i figli di Umberto Tozzi: gli ultimi due nati da Monica Michelotto

Gianluca e Natasha sono i figli di Umberto Tozzi nati dal matrimonio con la moglie Monica Michelotto, sposata nel 1995 ma conosciuta diversi anni prima. Gianluca, il loro primogenito, gestisce la carriera del papà, organizzando i suoi tour e non soltanto. Natasha, invece, ha regalato a Umberto Tozzi la gioia del quarto nipotino. Qualche mese fa il cantante ha annunciato sui social la gravidanza di Natasha, spiegando che il suo nipotino Achille sarebbe stato il quarto. “Vedere tua figlia diventare mamma per la prima volta è un’emozione difficile da raccontare” ha rivelato il cantante.