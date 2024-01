Chi sono Nicola e Mauro, figli di Gigi Riva/ “Nel momento peggiore, mi hanno salvato…”

Gigi Riva e l’amore per i figli Nicola e Mauro

La morte di Gigi Riva lascia un solco nel cuore degli appassionati di sport, di calcio in particolare, ma sicuramente anche nell’animo dei suoi affetti più cari: i figli Nicola e Mauro. Con loro l’ex calciatore ha sempre avuto un rapporto speciale, quasi salvifico stando a quanto lui stesso ha raccontato nel tempo. Come racconta il portale Tag24, ‘Rombo di tuono’ ha avuto un passato difficile alle prese con la depressione; proprio l’amore dei figli è stato la carta vincente per superare quel periodo buio.

“Per fortuna, nel momento peggiore, mi hanno salvato i figli: prima è nato Nicola, poi Mauro, e la vita è tornata ad avere un senso”. Queste le parole del compianto Gigi Riva in un’intervista del passato – riportata dal portale – che aggiunse: “Grazie a loro quella brutta parola che ho scritto una sola volta, e non voglio ripetere, è stata superata… Un problema di testa con cui ho imparato a convivere; mai del tutto, perchè quando si rifà viva rimane un brutto avversario da affrontare”.

Gigi Riva, i figli Nicola e Mauro: le dolce parole del secondogenito: “Papà ha una dote particolare…”

Come anticipato, il rapporto tra Gigi Riva e i suoi figli Nicola e Mauro era e continuerà ad essere viscerale. Lo testimonia un’intervista del secondogenito – riportata da Tag24 – per il portale VareseNoi. “Papà ha una dote particolare: con il suo sguardo riesce a penetrarti dentro. Se sei sincero ti dà tutto e godi di piena fiducia. Anche noi, come figli, abbiamo dovuto guadagnare la sua fiducia”.

Sempre Nicola, secondo figlio di Gigi Riva avuto con l’ex compagna Gianna Tofanari, ebbe modo di spiegare il grande rapporto del compianto padre con i suoi cinque splendidi nipotini. “Con loro ha un rapporto straordinario; papà con i bambini ha sempre avuto un rapporto privilegiato, di grande empatia. Papà anni fa ha creato la scuola calcio proprio a scopo sociale, per fare aggregazione e aiutare i ragazzi a socializzare, aiutarli a intraprendere una vita sana in tutti i sensi”.

