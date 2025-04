Selvaggia Lucarelli, giornalista rampante de Il Fatto Quotidiano, commentatrice attiva e attenta sui social ma anche giudice spietato di Ballando con le Stelle, è nata dall’amore tra Nicola Lucarelli (nato nel 1934) e di Nadia Agen, di dieci anni più piccola rispetto al marito, ma scomparsa nel 2022. La donna era malata e dopo diversi anni di lotta contro la patologia, è scomparsa, con un dolore fortissimo da parte della figlia. Ma chi sono i genitori di Selvaggia Lucarelli e qual è stato il loro rapporto? La giornalista non ne ha parlato spesso ma in alcune occasioni si è lasciata più andare, mostrando un lato più dolce e inedito di sé.

La mamma di Selvaggia Lucarelli soffriva di Alzheimer. La stessa patologia le ha prima strappato via i ricordi e poi l’ha portata alla morte. La stessa che la giornalista ha descritto come “una malattia crudele, che rade al suolo il futuro, inebetisce il presente”. Il rapporto di Selvaggia con la mamma era fatto di amore e complicità: dopo la sua scomparsa, la reporter ha molto sofferto per la partenza della donna, che ha rappresentato per anni il suo porto sicuro. Anche con il papà la Lucarelli ha sempre avuto un legame saldo: lo dimostrano vari post sui social nei quali ne parla con estremo amore e dolcezza.

Chi sono Nicola e Nadia, genitori di Selvaggia Lucarelli: “Mamma l’ho vista spesso arrabbiata”

Selvaggia Lucarelli non ha nascosto di aver scoperto qualcosa in più sull’amore dei suoi genitori leggendo le lettere che la mamma Nadia e il papà Nicola si inviavano. Erano scritte a metà degli anni ’60, quando si conobbero: “Ci fu un periodo travagliato, perché mia madre aveva un fidanzato storico con cui avrebbe dovuto sposarsi. Leggere quelle parole mi ha commossa e sorpresa” ha spiegato la giudice di Ballando con le Stelle e fidanzata di Lorenzo Biagiarelli. Come tanti figli, infatti, anche la giornalista non si era mai interrogata a lungo sul rapporto dei suoi genitori da giovani ma attraverso quegli scritti è riuscita a vivere il loro amore da vicino.

“Mia mamma non l’ho conosciuta romantica e felice. L’ho vista spesso arrabbiata” ha spiegato ancora Selvaggia Lucarelli, spiegando che solamente grazie a quelle lettere che papà Nicola le ha consegnato qualche anno fa, ha scoperto qualcosa in più su mamma Nadia, scomparsa nel 2022, e in generale sul loro rapporto che lei ha sempre vissuto da figlia.