Nina Perrini e mamma Jessica sono pronte a giocarsi le proprie carte nella semifinale di Io Canto Family: la finale nel mirino per la coppia

Nina Perrini e mamma Jessica vanno a caccia della finale di Io canto family. La coppia del team di Serena Brancale deve dunque superare gli ostacoli della semifinale per centrare l’obiettivo, ora che la competizione entra finalmente nel vivo. Nelle precedenti puntate Nina e mamma Jessica hanno regalato emozioni a non finire e performance da applausi, come il bellissimo omaggio a Pino Daniele, ma anche la reinterpretazione di At Last di Etta James.

Così le due fuoriclasse hanno conquistato il passaggio fino alla semifinale di questa sera, giovedì 16 ottobre, dove arrivano con grandi credenziali e aspettative. Vedremo se ci sarà spazio per una nuova esibizione al fianco di Serena Brancale, per ottenere il sì definitivo di Patty Pravo e Noemi, che decreteranno chi tra le coppie in gare potrà proseguire il percorso verso la finale e chi invece dovrà fermarsi.

Nina Perrini e mamma Jessica di Io Canto Family slanciatissime verso la finale: faranno breccia?

Anche i social sorridono a Nina Perrini e mamma Jessica di Io Canto Family. I commenti sotto le clip delle esibizioni postate in rete sono perlopiù positivi ed entusiastici. Ma la prova del nove, come anticipavamo, arriva questa sera, giovedì 16 ottobre, con la semifinale di Io Canto Family che si preannuncia intensa e tutta da vivere per mamma e figlia.

In settimana la coppia si è esercitato moltissimo per non sbagliare questo appuntamento e godersi un’altra serata da protagonista. Con i consigli di coach Serena Brancale riusciranno ad agguantare il traguardo della finale? Per scoprirlo non resta che collegarsi su Canale 5 a partire dalle ore 21.25.

