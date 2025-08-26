Chi sono nuove troniste di Uomini e Donne: da Sarah di Temptation a Nadia Di Diodato fino alla fake news Shaila Gatta: tutte le indiscrezioni

Chi sono le nuove troniste di Uomini e Donne: da Sarah Esposito di Temptation Island 2025 a Nadia Di Diodato ex corteggiatrice di Gianmarco Steri, indiscrezioni

Uomini e Donna torna in onda lunedì 22 settembre 2025 sempre alle 14.45 su Canale 5. Oggi, invece, 26 agosto 2025 si terranno le prime registrazioni Uomini e Donne e le anticipazioni rivelano che oggi Maria De Filippi ed la sua squadra annunceranno anche i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. E mentre è già stato annunciato il primo tronista, non ci sono certezze su chi sono le nuove troniste di Uomini e Donne ma le indiscrezioni ed in rumor in questi giorni si sono susseguiti incessantemente.

Chi sono le nuove troniste di Uomini e Donne? Da mesi circola il nome di Nadia Di Diodato, ex corteggiatrice di Gianmarco Steri che le ha preferito Cristina Ferrara ed aspirante giornalista. La giovane con la sua maturità ha conquistato tutti ed in molti hanno chiesto sui social che le venisse assegnato il trono. Altro nome in pole è quello di Sarah Esposito di Temptation Island 2025. Durante il viaggio nei sentimenti è finito l’amore con il fidanzato Valerio Ciaffaroni ed i due si sono detti addio in un toccante falò di confronto finale. Adesso sono entrambi pronti a voltare pagina lui con la nuova fidanzata Ary, conosciuta nel reality, e lei magari partecipando al dating show di Canale 5.



Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione di oggi: chi sono le nuove troniste

Le indiscrezioni e i rumors su chi sono le nuove troniste di Uomini e Donne non finiscono qui, di recente sul web è iniziata a circolare la clamorosa indiscrezione circa la partecipazione di Shaila Gatta sul trono ma gli esperti di gossip l’hanno subito bollata come fake news. Certo è, invece, che le troniste di Uomini e Donne non saranno solo volti noti ma anche nip persone lontane dal mondo dello spettacolo. Ed a tal proposito l’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni nei giorni scorsi ha annunciato che è stata già scelta una tronista non famosa, si tratta di una ragazza pugliese di 24 anni su cui non si conosce altro. Per sapere tutti i dettagli, dunque, è necessario attendere le anticipazioni registrazione Uomini e Donne di oggi.