Si chiamano Omar e Otis Paterlini, i due figli di Orietta Berti nati dall’amore con il marito e compagno Osvaldo Paterlini. La cantante, durante una intervista rilasciata alla stampa, ha parlato dei figli rivelando: “ho il rimpianto di non averli visti crescere”. La vita di una cantante, peraltro di successo come quella di Orietta Berti, l’ha vista spesso per motivi di lavoro costretta a lunghi viaggi e tour in giro per il mondo. L’assenza con i figli c’è stata per forza di cose, ma non ha pesato sul loro rapporto visto che mamma e figli hanno una grandissima complicità.

Ma chi sono Omar e Otis, i figli di Orietta Berti? Il primogenito Omar pur avendo una grandissima passione per la musica, ha scelto di seguire un percorso lavorativo completamente diverso da quello della mamma ed è sicuramente quello meno “famoso” di casa Berti. Poi c’è Otis che, invece, dopo una carriera sportiva nel basket ha deciso di occuparsi del management della mamma dopo l’uscita di scena del papà Osvaldo Paterlini.

Omar e Otis, i figli di Orietta Berti: mamma e nonna felice

Proprio Orietta Berti parlando del rapporto con i figli Omar e Otis ha dichiarato: “ho preferito non portarmi dietro i figli ma lasciarli a casa”. Durante i tantissimi impegni di lavoro, la Berti ha preferito lasciare i figli alla mamma e alla suocera al punto da precisare “miei figli sentivano più mamme loro che me!”. Una vita fatta di tanti sacrifici quella di Orietta Berti che per molti anni ha fatto davvero i salti mortali per coniugare lavoro e la crescita dei suoi bambini al punto da viaggiare in piena notte solo per trascorrere con loro un’ora al mattino prima della campanella della scuola.

Oggi Orietta Berti è una mamma, ma anche nonna felice visto che i figli le hanno regalato la grande gioia di avere dei nipoti. “Quando sono a casa, mi lasciano le bambine” – ha raccontato la cantante.