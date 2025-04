CHI SONO OMAR E OTIS PATERLINI? “ORA TOCCA A UNO DEI MIEI FIGLI FARMI DA…”

Chi sono Omar e Otis Paterlini, i figli di Orietta Berti, e cosa sappiamo a proposito della loro vita privata e professionale dal momento che, a differenza della celebre madre, hanno scelto di stare lontani dai riflettori televisivi? Nuova puntata di “Verissimo” e solito, ricco parterre di ospiti per il primo dei due consueti appuntamenti del fine settimana col rotocalco condotto da Silvia Toffanin: e questa volta sarà di scena una vecchia conoscenza del pubblico di Canale 5, a cui abbiamo accennato in un altro articolo. Qui, invece, accendiamo i riflettori sulla vita privata della 81enne cantante e attrice di Cavriago, e raccontando chi sono Omar e Otis Paterlini, i figli di Orietta Berti e Osvaldo Paterlini, i quali nel frattempo hanno resi nonni i loro genitori con la nascita di Olivia e Ottavia.

Per scoprire chi sono Omar e Otis Paterlini, i figli di Orietta Berti, dobbiamo tornare indietro nel tempo, precisamente a metà degli Anni Settanta quando l’artista emiliana aveva dato alla luce il suo primogenito: convolata a nozze ancora relativamente giovane con Osvaldo Paterlini, l’uomo che ancora oggi è il suo compagno di vita, la diretta interessata non era diventata subito mamma: “Abbiamo aspettato un po’ di tempo prima di averlo” aveva raccontato la Berti in una intervista accennando a Omar, il primogenito di casa e dato alla luce nel 1975. Cinque anni dopo, invece, nel 1980, ad allietare la coppia era arrivato anche Otis (1980): ma cosa fanno oggi i due figli di Osvaldo e Orietta e in che modo i due uomini hanno, in parte, seguito le orme della madre nel mondo dello spettacolo, pur decidendo di restare dietro le quinte come il papà?

I FIGLI DI ORIETTA BERTI E LA TRADIZIONE DEI NOMI CON LA LETTERA ‘O’ CHE…

“I nonni sono stati molto presenti, poi quando sono venuti a mancare sono stato più presente io. Ricordo che tornavo alle quattro del mattino e un paio d’ore dopo ero già in piedi per portare i ragazzi a scuola”: questo il ricordo di papà Osvaldo e che aggiunge un altro tassello al nostro racconto di chi sono Omar e Otis Paterlini, i figli di Orietta Berti. A tal proposito, la madre di recente aveva ammesso, in una intervista concessa a ‘la Repubblica’ di avere un solo rimpianto ripensando alla loro infanzia e adolescenza, ovvero il non averli visti crescere, a causa di impegni lavorativi. Tornando ai due uomini, se Omar aveva inizialmente coltivato la passione per la musica per poi scegliere di non seguire la strada di mamma Orietta, il fratello minore Otis, dopo una puntatina nel mondo dello sport, è diventato manager della donna prendendo di fatto il posto di Paterlini senior.

“Oggi Otis mi segue come faceva mio marito Osvaldo che è stato la mia ombra fino a due o tre anni fa: però ultimamente lui non ha più la vista di prima, e quindi oggi tocca a mio figlio che conosce l’inglese e lo spagnolo alla perfezione”: parole e musica di mamma e che ci dicono qualcosa di più su chi sono Omar e Otis Paterlini, i figli di Orietta Berti. “Quando sono a casa capita che mi lascino le bambine; le vedo correre su e giù per le scale… Mi stanca meno affrontare due concerti in un giorno che stare dietro alle nipotine”: così invece la cantante emiliana a proposito degli altri due amori delle sue vite, ovvero le nipoti Olivia e Ottavia (chiamate anche loro con dei nomi che iniziano per “O” come da tradizione famigliare…), entrambe figlie di Otis. Quest’ultimo era stato ospite proprio a “Verissimo” a novembre per parlare delle due bambine: “Io ammetto che non mi ero accorta di nulla” aveva raccontato Orietta alla Toffanin, a proposito della seconda gravidanza della cognata e della scoperta a sorpresa a pochi mesi dal parto.