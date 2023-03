Chi sono Paolo Carta e Paola, marito e figlia di Laura Pausini/ Finalmente le nozze!

Laura Pausini e Paolo Carta: il loro amore fino al matrimonio

Il 22 marzo 2023 è un giorno da ricordare per Laura Pausini. La cantante, oggi, è infatti convolata a nozze al fianco di Paolo Carta, che per quasi vent’anni è stato suo compagno e che ora può a tutti gli effetti chiamare “marito”. La loro storia d’amore è sbocciata nel 2005 nel segno della musica. Lei era ormai un’affermata cantante e in Italia aveva già un grandissimo successo, lui era invece il suo produttore artistico nonché chitarrista. Il loro amore è sbocciato all’istante e, da quel momento, la coppia non si è mai più lasciata e ha condiviso insieme il grande successo della cantante nel mondo della musica.

Dalla loro storia d’amore è nata anche una figlia, Paola, nel 2013. Laura Pausini è sempre stata piuttosto riservata sul fronte privato, sebbene abbia sempre condiviso il palco con il neo-marito. E oggi per la coppia sono arrivati i fatidici fiori d’arancio, a coronamento di una romantica relazione.

Laura Pausini, l’amore per Paolo Carta e per la figlia Paola

Il progetto di un matrimonio è balenato nella mente di Laura Pausini soprattutto negli ultimi anni. In un’intervista al settimanale Intimità, la cantante aveva spiegato quali pensieri inizialmente avevano frenato l’ipotesi di sposare Paolo Carta: “Fino a qualche anno fa non volevo sposarmi perché le coppie gay non avevano lo stesso diritto. Ora credo nelle strade alternative e in tutto ciò che è inaspettato e sorprendente”.

Nonostante il loro matrimonio abbia dovuto attendere, la coppia era già di per sé una famiglia grazie all’arrivo della piccola Paola, nel 2013. La cantante aveva confessato: “Il senso della mia vita è quello di ogni mamma, la mia piccola Paola. Ho desiderato fortemente diventare madre e ci sono riuscita. Penso sempre che Paola in qualche modo abbia saputo cogliere il momento giusto per arrivare nella mia vita“.

