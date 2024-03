Chi sono Pasqualina e Francesco, genitori di Giuseppe Garibaldi/ “Siamo orgogliosi…”

Giuseppe Garibaldi e l’amore per i suoi genitori, Pasqualina e Francesco

Il percorso al Grande Fratello 2024 ha le ore contate per tutti; il prossimo 25 marzo è il giorno da fissare in rosso essendo la data prescelta per la tanto attesa finale del reality. E’ dunque tempo di fare un resoconto, di dare il giusto merito a chi si appresta a vivere le ultime settimane nella Casa più spiata d’Italia. In tale contesto, un posto di rilievo è occupato da Giuseppe Garibaldi che, nel bene e nel male, ha avuto un percorso ricco di emozioni e sfumature.

Tanti sono stati i racconti di Giuseppe Garibaldi che, della sua realtà prima del Grande Fratello 2024, ha sempre parlato con fierezza. Toccanti i numerosi aneddoti riferiti ai genitori, Francesco e Pasqualina, che da sempre lo sostengono e che in buona parte sono stati artefici di ciò che è oggi come persona. Entrambi abbiamo avuto modo di conoscerli grazie ad una sorpresa di alcune settimane fa, un momento denso di emozioni.

Pasqualina e Francesco, genitori Giuseppe Garibaldi: la sorpresa al Grande Fratello 2024

“Stai andando bene, vai avanti così che sei forte”, queste le parole di Francesco – papà di Giuseppe Garibaldi – quando a dicembre insieme alla madre Pasqualina decise di regalare una dolce sorpresa al figlio. Rivedere i genitori dopo tanti mesi fu un colpo al cuore per il concorrente, chiaramente con accezione positiva, e le lacrime scesero a fiumi per ogni parola pronunciata da entrambi.

“Non ti far influenzare da nessuno e ragiona con il tuo cervello” – questo il monito di Francesco, papà di Giuseppe Garibaldi – “Non ci vediamo da quasi tre mesi e ci manchi tanto”. Più silenziosa la madre del concorrente, Pasqualina, coinvolta però emotivamente alla vista del figlio come dimostrato dalle lacrime versate dopo le tante settimane di lontananza.

