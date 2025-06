Gianni Sperti ha un legame particolare con i suoi genitori, Pina e Gino, che gli hanno dato la vita e regalato quattro due fratelli e una sorella. Un legame intenso il loro, che Gianni ha più volte raccontato nelle interviste. I genitori di Gianni Sperti, infatti, gli hanno trasmesso dei valori importanti: rispetto, dedizione, cultura del lavoro e molto altro. Il papà, Gino, è scomparso nel 2020: un dolore profondo che ha segnato in maniera importante il ballerino. “Sono stato molto male, ma mi sono detto che comunque doveva succedere. Ogni tanto penso a lui, nei momenti di sconforto gli chiedo qualcosa” ha rivelato Gianni.

Il rapporto speciale con i genitori di Gianni Sperti non termina con il papà. Anche con mamma Pia, infatti, Gianni ha un rapporto speciale anche se, come spiegato dall’opinionista di Uomini e Donne, la donna è molto critica con lui, ovviamente perché vuole il suo bene. “Mi guarda sempre in tv per darmi dei suggerimenti” ha rivelato il ballerino, che dunque ha una critica speciale nel suo lavoro a Uomini e Donne.

Gino, il papà di Gianni Sperti, è scomparso nel 2020: “Lui tante volte mi ha aiutato, già da piccolo. Lui ci ha insegnato con l’esempio quello che è gusto e che non è giusto. Era di poche parole, lavorava sempre, aveva le vigne. Mi portava di notte a dare l’acqua all’uva, faceva il vino, l’olio… Sono cose che ti restano. Se potessi vederlo di nuovo, gli direi “resta”, perché c’è tanto che si sta perdendo. La crescita dei nipoti, mia sorella Cinzia che si è fidanzata… Il suo nuovo compagno è un uomo come una volta, l’ha corteggiata a lungo: ed entrambi abbiamo pensato la stessa cosa, che ce l’ha mandato papà”.