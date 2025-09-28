Pierpaolo Monzillo e Tommaso Troso si giocano l'ingresso nella scuola di Amici 25: chi sono i talentosi ballerini della prima puntata

Nuovi ballerini ad Amici 25: ecco Pierpaolo Monzillo e Tommaso Troso

Tra i nuovi concorrenti di Amici 25 ci sono Pierpaolo Monzillo e Tommaso Troso, due eccellenti ballerini che promettono davvero bene. Le anticipazioni della prima puntata di Amici 25 rivelano che entrambi daranno tutto per conquistare la fatidica maglia, valevole per un banco nella scuola di Maria De Filippi. Con il loro stile e il loro potenziale metteranno a dura prova i professori, chiamati a decidere il loro futuro. Pierpaolo Monzillo e Tommaso Troso, precisiamo, sono due ballerini molto diversi: il primo è un ballerino di latino, mentre il secondo è un ballerino classico.

C’è dunque grande curiosità di capire cosa ne penserà Alessandra Celentano, mentre per Pierpaolo anticipiamo la scelta di Veronica Peparini ed Emanuel Lo. Appuntamento fissato dunque a oggi pomeriggio, domenica 28 settembre, per vederli all’opera.

Tommaso Troso di Amici 25 convince Alessandra Celentano?

Sbirciando sui social dei due ragazzi, purtroppo, non riusciamo a carpire molte altre informazioni. Mentre Tommaso Troso pubblica diversi scatti e contenuti relativi alla sua passione per la danza classica, il ballerino di latino Pierpaolo Monzillo ha il profilo chiuso. Dunque, al di là delle informazioni essenziali, non abbiamo molto di cui discutere.

Entrambi i concorrenti di Amici 25, inevitabilmente, hanno ancora due account poco seguiti, questo perché sono ancora due autentici sconosciuti al mondo dello spettacolo. Chissà che la nuova edizione di Amici non possa portargli la visibilità e la soddisfazione che meritano. Noi glielo auguriamo con tutto il cuore, perché chi ha talento merita sempre le migliori fortune.