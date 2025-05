Laura Maddaloni è nata in una famiglia sportiva. Lei è stata una grande campionessa di judo, vincendo tante medaglie importanti, ma non è stata l’unica in famiglia. Anche i fratelli, infatti, hanno fatto cose importanti nel mondo dello sport, segnando il proprio nome nell’album dei campioni. Ma chi sono i fratelli di Laura Maddaloni, due campioni di judo proprio come lei? Il fratello maggiore, Pino, ha vinto la medaglia olimpica ai Giochi di Sydney del 2000.

“Da bambino, quando sono salito per la prima volta sul tatami, il maestro mi ha detto di fare un saluto. Noi questo lo facciamo sempre: nei combattimenti, prima degli incontri con gli amici. Ogni bambino che pratica judo è un esempio per gli altri bambini, per avvicinarli a questa parola meravigliosa che è il rispetto” ha raccontato Pino Maddaloni di recente a “Sport e salute”. Il campione, dunque, è profondamente innamorato di questo sport, che ancora oggi segue con passione e rispetto, da allenatore. Pino infatti allena la nazionale italiana non vedenti di judo.

Chi sono Pino e Marco, i fratelli di Laura Maddaloni? Una famiglia di sport

Tra i fratelli di Laura Maddaloni, però, Pino Maddaloni non è l’unico campione. Anche l’altro fratello, Marco, è un grande sportivo che allo stesso modo, come Pino e Laura, ha dato tanto al mondo del judo. Marco Maddaloni è stato sette volte campione italiano di judo per età e campione assoluto di judo d’Italia. Ha inoltre ottenuto un quinto posto nella Championships europea, un terzo posto in Coppa del Mondo e un terzo posto nella Coppa del mondo. Risultati che hanno fatto di lui, come per Pino e Laura, un atleta profondamente rispettato nel mondo del judo. Ma come mai i fratelli Maddaloni hanno seguito tutti la strada del judo? Grazie al papà, che aveva una palestra.