Chi sono Psicologi: Drast e Lil Kaneki/ Nella musica le incertezze della loro generazione

Come ogni anno a Roma va in scena il concerto primo maggio 2022. Tra i protagonisti della nuova edizione troveremo gli Psicologi, freschi del nuovo album ‘Trauma’, preceduto dai due singoli “Fiori morti” e “Sui muri”. L’appuntamento musicale nella capitale segna un grande traguardo per i due rapper Drast (Marco De Cesaris) e Lil Kaneki (Alessio Aresu) che vogliono godersi appieno il ritorno del pubblico e della musica dal vivo.

Il loro progetto discografico si pone un obiettivo molto ambizioso: raccontare la vita delle persone che hanno accanto e che nei momenti più difficili non li hanno mai abbandonato. Nella musica degli Psicologi trovano spazio i valori dell’amicizia, basti pensare che nella cover del nuovo album, sono infatti presenti vari amici del duo, tra cui Ariete. Lo scopo principale dell’album è far capire che, anche nei momenti più bui dell’esistenza di ogni essere umano, è possibile trovare qualcosa di buono.

Psicologi, durante la pandemia la massima ispirazione artistica

Non è un caso che la loro nuova opera sia nata dopo la pandemia, un periodo che ha cambiato la vita del mondo intero. Il loro album, come dicevamo, si propone come messaggio per le nuove generazioni, ma anche come sfogo personale dei due cantanti. Il disco, in un certo, va anche accolto come sorta di anticipazione di quello che sarà il tour estivo degli Psicologi, che partirà da Roma il 17 giugno per concludersi a Romano d’Ezzelino (VI) il 28 agosto. Diciotto appuntamenti, in tutta Italia, per la gioia dei fan che li attendevano sul palco da tantissimo tempo. Questa sera, intanto, li troveremo impegnati in una location suggestiva e importante per un evento imperdibile come il concerto del primo maggio 2022.

Chi sono Psicologi, Drast (Marco De Cesaris) e Lil Kaneki (Alessio Aresu): tanta musica e poco spazio alla vita privata

I due componenti del gruppo non amano parlare della loro vita privata. Anche sui loro profili social a trovar spazio è prevalentemente la musica. Una curiosità, però, possiamo svelarla: è la madre di Drast a ispirare i loro lavori e a supportare due giovanissimi artisti. Ma come è nato questo duo esattamente? Partiamo intanto dai veri nomi dei due rapper, Drast (Marco De Cesaris) e Lil Kaneki (Alessio Aresu). Entrambi classe 2001 hanno dato vita al loro progetto musicale partendo dalle esperienze che hanno vissuto sulla propria pelle. La loro musica è molto autobiografica: raccontano della loro generazione, dei punti oscuri e di quelli luminosi, parlano di delusioni nell’ambito familiare, nell’amore, con uno sguardo al futuro che, purtroppo, è pieno di incertezze.

I primi passi li muovono nel 2019, quando esordiscono con “Demo 1” su Soundcloud. Successivamente, esce il primo vero progetto, “2001”. Riscuote un discreto successo, invece, il video di “Generazione”, un brano che tratta le tematiche adolescenziali attraverso un testo molto semplice e diretto. Desiderio di libertà, bisogno di andare contro le ingiustizie sociali, con un atteggiamento quasi anarchico, di ribellione allo stato delle cose. Il brano vuole essere incoraggiante per una generazione spesso additata come pigra, sbagliata, con poca voglia di cambiare veramente le cose. Usata quasi come un cestino in cui gettare tutti i problemi che un Paese non riesce ad affrontare e risolvere.











