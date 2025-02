Tutto su Raimondo e Tanina di Uomini e Donne

Tra i nuovi protagonisti del trono over di Uomini e Donne spiccano Raimondo e Tanina, cavaliere e dama del parterre che hanno cominciato a frequentarsi. Raimondo, elegante signore nei modi e nell’aspetto, ha conquistato la simpatia del pubblico grazie ad un simpatico siparietto con Tina Cipollaria cui ha chiesto di ballare. E’ vedovo, ha figli grandi che vivono all’estero, ha case a Saint Moritz, Costa Azzurra e una a Los Angeles che è stata distrutta dall’incendio”, ha detto Maria De Filippi dando informazioni sulla vita del cavaliere.

Tanina, esattamente come Raimondo, è una donna molto elegante e raffinata ed è una persona molto diretta. La dama, infatti, esprime sempre senza peli sulla lingua le proprie impressioni e la sua forte personalità, unita alla sua eleganza, ha conquistato Raimondo.

Raimondo e Tanina: confronto a Uomini e Donne

Raimondo e Tanina, dopo aver avuto storie importanti nel loro passato, hanno cominciato a conoscersi e a frequentarsi. Nella puntata di Uomini e Donne del 4 febbraio 2025, il cavaliere e la dama del trono over si accomodano al centro dello studio dove raccontano come sta procedendo il loro rapporto. Sempre molto schietta, Tanina descrive Raimondo come “un uomo molto audace” scatenando la reazione divertita del pubblico.

Tra Raimondo e Tanina, dunque, la frequentazione continua. Per il momento, i due non si sbilanciano e continuano a conoscersi, a frequentarsi in attesa di prendere una decisione. “Mi piace lei, ci troviamo bene anche nel parlare. Ci guardiamo negli occhi e le do anche qualche carezza”, ha detto Raimondo.