Chi sono Riccardo Stimolo ed Emiliano Fiasco, allievi di Amici 25: il primo è cantante, il secondo è ballerino nonché il più giovane della scuola

Riccardo Stimolo, chi è l’allievo di Amici 25: il sogno della musica

Tanti nuovi talenti sono pronti ad affacciarsi sulla vetrina televisiva di Amici 25, la nuova edizione del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e in partenza da oggi pomeriggio, domenica 28 settembre 2025. Cantanti e ballerini che sognano in grande, giovani promesse pronte a mettersi in gioco per conquistare la vittoria finale oltre che un posto di rilievo nel mondo della musica e della danza.

Tra i giovani talenti che fanno parte della classe ufficiale di Amici 25, e che verranno mostrati già nella puntata di oggi, troviamo il cantante Riccardo Stimolo. Originario di Varese, le anticipazioni fornite da SuperGuidaTv rivelano che ha già fatto breccia nel cuore del pubblico ma anche di Rudy Zerbi, che lo avrebbe preso immediatamente in squadra.

Secondo le anticipazioni, il cantante si è esibito sulle note di Ci vorrebbe il mare; tuttavia, ha dovuto ripetere l’esibizione per due volte poiché Anna Pettinelli ha abbassato la leva, prontamente rialzata dallo stesso Zerbi. L’episodio avrebbe generato un tilt nel sistema che ha scatenato non poco scompiglio in studio; Maria De Filippi l’ha così fatto ricantare e, dopo il bis, ha ricevuto una standing ovation dal pubblico.

Emiliano Fiasco, allievo di Amici 25 nonché il più giovane della scuola

Cosa sappiamo invece del ballerino Emiliano Fiasco, altro giovane talento della classe di Amici 25? Lui è una promessa della danza e si distingue, tra tutti, per essere il più giovane allievo della scuola con i suoi 16 anni. Originario di Roma, sin da piccolo ha inseguito il suo sogno di sfondare nel mondo della danza e, per questo, ha studiato in Accademia per migliorarsi e perfezionare il proprio talento e il proprio stile.

Secondo le anticipazioni della prima puntata riportate da SuperGuidaTv, Emiliano Fiasco avrebbe fatto il bottino di giudizi positivi da parte dei maestri di danza, ricevendo la bellezza di tre “sì” al termine della sua esibizione. La maglia per entrare nella scuola è stata dunque conquistata, ora però spetterà a lui decidere in quale team entrare fra quelli capitanati da Alessandra Celentano, Veronica Peparini ed Emanuel Lo.