Ecco chi sono Roberta e Luca, la terza coppia di Matrimonio a prima vista 15, che metteranno a dura prova i loro sentimenti

Nuova edizione di Matrimonio a prima vista 15 su Real Time dove degli estranei si sposeranno con la speranza che le nozze possano durare per sempre. Peccato che poi per la maggior parte di loro finisca con un divorzio. Intanto vediamo qual è l’ultima coppia partecipante, quella composta da Roberta e Luca.

Roberta Murano ha 28 anni, è di Torino e lavora come addetta alle vendite. Da quando lavora vive da sola ed è riuscita pure a comprarsi una casa, cosa impensabile per la maggior parte degli under 30 in questo splendido Paese. Ama stare a contatto con i clienti e ha un rapporto molto stretto con i genitori anche se si sono separati. La musica è la sua passione più grande e tra le sue cantanti preferite c’è Laura Pausini. Ama andare ai concerti e ascoltare i vinili. In compagnia del fratello e del padre dedica molto tempo ai viaggi.

Luca Merlo di Matrimonio a prima vista 15: ha un rapporto complicato con il padre

Luca Merlo, invece, che ha deciso di partecipare a Matrimonio a prima vista 15 ha 36 anni ed è di Melzo. Lavora come operato in una catena di supermercati. Si considera un uomo d’altri tempi e di sani principi. Vive di routine e pensa di essere molto dolce e romantico. I suoi amici li considera una seconda famiglia.

Purtroppo l’uomo ha un rapporto complicato con il padre. Quest’ultimo ha avuto un altro figlio, ora di 28 anni. Nel tempo libero ama andare alle terme per prendersi cura di sé, fare delle lunghe passeggiate in montagna oltre ad andare a pesca. Il suo sogno nel cassetto? Quello di avere un pezzo di terra per fare il suo orto.