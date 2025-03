CHI SONO ROBERTO DI PATRIZI E CLAUDIA MARTHE? “DIVORZIO VIOLENTO E CON…”

Chi sono Roberto Di Patrizi e Claudia Marthe, genitori di Elodie, e cosa fanno nella vita? Questo pomeriggio, per la seconda delle due puntate del weekend con le storie in esclusiva e le interviste di “Verissimo”, uno dei momenti più attesi da parte del pubblico del rotocalco condotto da Silvia Toffanin è la presenza negli studi televisivi del programma Mediaset della 34enne artista pop e attrice: la diretta interessata presenterà infatti “Gioco pericoloso”, l’ultimo film in cui ha recitato sul set e, con l’occasione, possiamo scoprire qualcosa di più sulla sua vita privata e le origini famigliari. E se in un altro pezzo quest’oggi tracciamo un breve ritratto di sua sorella, Fey, qui invece ci dedichiamo a raccontare brevemente chi sono Roberto Di Patrizi e Claudia Marthe, genitori di Elodie.

Per scoprire chi sono Roberto Di Patrizi e Claudia Marthe, genitori di Elodie, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, precisamente all’inizio degli Anni Novanta, quando veniva al mondo la futura reginetta del pop al Quartaccio di Roma: una infanzia e adolescenza “tra droga in famiglia e amiche incinte a 15 anni” aveva raccontato una volta la 34enne, accennando a un periodo molto difficile, culminato con la fuga da casa appena diciannovenne, per intraprendere quella carriera nel mondo dello spettacolo che tante volte aveva sognato. Mentre suo padre è un artista di strada, la mamma di Elodie, ex modella e cubista ma oggi apprezzata artista, ha origini creole della Guadalupa: la coppia si era separata quando la cantautrice e sua sorella Fey, di tre anni più giovane, erano ancora molto piccole.

ELODIE SUI GENITORI: “PER PROTEGGERE MIA SORELLA DA LORO CERCAVO DI…”

“Erano persone che stavano molto male. Tornavo a casa e non c’era l’acqua calda, non riuscivo a studiare, provavo a proteggere mia sorella che ha tre anni meno di me: cercavo di non farle capire quanto andassero male le cose”: così la 34enne capitolina in una intervista in cui ci aiuta a capire meglio chi sono Roberto Di Patrizi e Claudia Marthe, genitori di Elodie. Da lì, per la diretta interessata, il desiderio di evadere da un ambiente diventato troppo piccolo e insostenibile per lei: infatti, dopo aver frequentato il liceo socio-pedagogico, abbandonato alle soglie della maturità, la Di Patrizi si era trasferita a Lecce portando con sé la sorellina. Se da quel momento la sua scalata verso il successo è nota, meno si sa dei suoi rapporti coi genitori, coi quali tuttavia col tempo si è in qualche modo riconciliata, provando a perdonarli o quanto meno a comprenderli.

“Mia moglie e io decidemmo di lasciarci. Fu un divorzio violentissimo, fatto di furiose litigate. Io da una parte, mia moglie dall’altra e le bambine in mezzo. Dio solo sa quanto mi dispiace sapere che tuttora, quando Elodie pensa a quei giorni, soffre ancora”: così il padre dell’artista, ex fotografo e artista di strada, in una confessione che completa il quadro su chi sono Roberto Di Patrizi e Claudia Marthe, genitori di Elodie. Riguardo invece a mamma Claudia, l’attuale fidanzata di Andrea Iannone, aveva rivelato che “il suo malessere aveva un nome preciso: tossicodipendenza. Io l’ho capito dopo un po’ ma non ho reagito arrabbiandomi, anche se poi ho avuto dentro di me tanta rabbia per parecchio tempo”. Ad ogni modo, la Di Patrizi ha spesso detto di non voler addossare sui genitori ulteriori colpe per quell’adolescenza, ricordando anche che sia Roberto, sia Claudia, ora hanno una nuova vita e che la madre ha dovuto affrontare pure una brutta malattia, per fortuna superata.