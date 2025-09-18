Chi sono Roberto e Claudia, i genitori di Elodie? I due si sono lasciati quando la figlia era molto piccola dopo un periodo complicato tra litigi e...

Non è stata affatto semplice l’infanzia di Elodie. La cantante ha dovuto fare i conti fin da bambina con una famiglia disfunzionale dove le dipendenze e la violenza erano all’ordine del giorno. Per questo, anche la sua infanzia ha visto ripercuotersi questa triste situazione in maniera netta. “A 12 anni mi facevo le canne tutto il giorno. A 15 bevevo anche” ha raccontato la cantante romana, cresciuta nel quartiere Quartaccio. Ma chi sono i genitori di Elodie e perché la sua vita è stata così complicata? Claudia Marthe e Roberto Di Patrizi, i genitori di Elodie, si sono separati quando la figlia maggiore aveva 8 anni. Prima di dirsi addio, comunque, in casa la situazione non era bella. I genitori soffrivano entrambi di tossicodipendenza: “L’ho capito dopo un po’ ma non ho reagito arrabbiandomi, anche se poi ho avuto dentro di me tanta rabbia per parecchio tempo” ha spiegato l’artista romana molto più avanti. Pur piccolissima, Elodie ha cercato di aiutare i genitori, ovviamente senza risultati.

La mamma di Elodie, Claudia, ha origini creole della Guadalupe: la donna è una ex cubista e modella, mentre il papà faceva l’artista di strada e fotografo. A quanto pare i problemi della tossicodipendenza erano all’ordine del giorno a casa, così come la violenza, le giornate passate a litigare e ad alzare la voce. Elodie, ancora una bambina, tornava da scuola e doveva fare i conti con la mancanza di acqua o di un pasto caldo: per questo non ha potuto studiare e ancora oggi rimpiange di avere solo la terza media.

Chi sono genitori di Elodie: “Divorzio violentissimo”

Mentre i genitori di Elodie avevano i loro problemi e litigavano quotidianamente, la cantante, all’epoca bambina, cercava di proteggere la sorellina Fey, di tre anni più piccola di lei. Quando le due erano ancora molto piccole, i genitori si sono lasciati in seguito a un divorzio violentissimo: Elodie aveva appena 8 anni quando i genitori hanno deciso di separarsi, ma nonostante questo i problemi familiari sono durati a lungo. Oggi entrambi hanno una nuova vita e hanno lasciato alle spalle i fantasmi del passato, che hanno condizionato duramente la vita delle loro bambine, oggi due donne.