Chi sono Rocco e Francisco, i figli di Amanda Sandrelli: dopo l'aborto subito, pensava di non riuscire ad averli. Per fortuna non è stato così

Sono due i figli di Amanda Sandrelli, Rocco e Francisco, nati dalla sua storia con l’attore di origine peruviana Blas Roca-Rey. Il primogenito, Rocco, è nato nel 1997 e il secondogenito sette anni più tardi, dunque nel 2004. Prima dell’arrivo dei due ragazzi, però, Amanda ha subito un doloroso aborto. A raccontarlo è stata proprio lei stessa in un’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin. La perdita del figlio, che aspettava dal marito Blas Roca-Rey, ha segnato infatti la vita di Amanda Sandrelli, che solamente più avanti è riuscita a rimanere incinta di nuovo, mettendo al mondo Rocco e poi Francesco.

“Ero sposata da un anno quando aspettavo il mio primo figlio, ma ho avuto un aborto per una gravidanza extrauterina intramurale, che invece di interrompersi va avanti, nel mio caso fino ai quattro mesi e mezzo” ha rivelato Amanda Sandrelli. Un grande dolore per l’attrice, figlia di Gino Paoli e Stefania Sandrelli, che desiderava tanto diventare mamma dopo aver sposato l’attore peruviano. Quel bambino, infatti, “era un figlio desideratissimo“, come ha raccontato ancora.

Chi sono Rocco e Francisco, i figli di Amanda Sandrelli: “Temevo di non poterli avere”

Dopo aver perso il suo primo figlio, che aspettava da Blas Roca-Rey un anno dopo averlo sposato, Amanda ha raccontato di aver temuto di non poter avere più figli. A Verissimo, l’attrice ha spiegato di aver avuto paura di non poter diventare mamma: fortunatamente così non è stato e più avanti sono arrivati Rocco e Francesco nella sua vita. “Avevo paura di non potere avere altri figli anche se non era così, pensavo che i medici lo dicessero per consolarmi” ha confessato l’attrice, che solamente qualche anno più tardi ha potuto stringere tra le braccia il suo primo figlio, Rocco, e sette anni più tardi anche Francesco, i suoi grandi amori, nati dalla storia con il marito, poi terminata nel 2013 dopo un lungo e importante amore.