Chi sono Room9 e Nika Paris/ Without Limits il remix di No Limit

Room9 e Nika Paris tornano protagonisti su Italia 1 nel programma Battiti Live il viaggio nella musica. I due hanno firmato un remix, di genere tech-house, della canzone NO LIMIT e per questa occasione ha preso il nome di WITHOUT LIMITS. Room9 sono dei produttori che hanno registrato due brani, ovvero Lose it all e Rollercoaster, tutti e due sono finiti nella classifica airplay di radio Earone top20. Loro sono in cerca sempre di nuove sonorità. Hanno rivisitato la canzone della cantante bulgara Nika, che è stata conosciuta per la sua partecipazione a un programma televisivo musicale italiano. La ragazza ha uno stile originale, elegante e una forte personalità, e ha una voce melodica. Nika Paris ha conquistato il pubblico e i giudici, si tratta di una cantante sedicenne che è arrivata in Italia dall’Europa dell’est con un sogno nel cassetto, ovvero diventare una cantante. Ha dimostrato subito un grosso talento. La giovane ragazza è nata in Bulgaria il 20 aprile del 2005 ed è del segno Ariete. Da qualche mese si è trasferita nel nostro paese per seguire il suo obiettivo di diventare una cantante professionista. Questo sogno ce l’aveva da quando era una bimba, dal momento in cui hai iniziato ad approcciarsi in Bulgaria nel mondo della musica. Aveva già molta esperienza, in quanto aveva partecipato all’Eurovision Junior, anche se non è arrivata alle finali. Ha preso parte a diversi concorsi e ha conquistato tutte le volte il podio.

Nika Paris, la sua crescita in Italia

Nika Paris per ambientarsi in Italia ha lavorato con una musicista importante, ovvero Dariana Koumanova e ha iniziato a scrivere brani in diverse lingue, tra cui francese e inglese. Nika si è presentata a X Factor alle audizioni e ha ricevuto ben quattro si dai giudici, cantando la cover di Je veux di Zaz e ha suonato anche uno strumento, il kazoo, che secondo Mika non l’ha suonato benissimo. Durante i Bootcamp ha conquistato una sedia nel team di Grace Kelly e ha avuto un pass per gli Home Visit con altri cantanti come Karma. Nika Paris non è ancora fidanzata, suo padre è uno chef molto bravo e la madre è un’ex nuotatrice della nazionale bulgara e la nonna materna ha delle origini francesi. Ha intrapreso a suonare il pianoforte a soli quattro anni e su Instagram ha migliaia di follower.

