Chi sono Rosa Tedesco e Alessandro Vatiero, genitori Perla al Grande Fratello 2024/ “Sempre al suo fianco…”

Rosa Tedesco e Alessandro Vatiero, genitori di Perla Vatiero: la sorpresa al Grande Fratello 2024?

Quando si arriva all’appuntamento con la finale, tutti coloro che sfiorano il traguardo possono essere considerati meritevoli. Lo stesso vale per il percorso dei finalisti del Grande Fratello 2024, in particolare nel caso di Perla Vatiero. Pur essendo entrata al programma già in corso, si è imposta con il suo carattere e verve ergendosi senza dubbio a protagonista. Abbiamo conosciuto molto della sua storia, dalla liaison con Mirko Brunetti fatta di tante luce e ombre, al rapporto simbiotico con i suoi genitori, Rosa Tedesco e Alessandro Vatiero, sempre presenti nella sua vita.

Paolo Masella e Letizia Petris, staranno insieme dopo il Grande Fratello 2024?/ Lui: “Ecco cosa spero…”

In vista della finale di questa sera, non sono da escludere sorprese super-emozionanti e Perla Vatiero potrebbe dunque rivedere, prima dell’ultimo verdetto, i suoi amati genitori: Rosa Tedesco e Alessandro Vatiero. Quest’ultimo ha avuto già modo di entrare al Grande Fratello 2024 alcune settimane fa, generando un turbinio di emozioni per la concorrente che era ancora nel pieno dei dissidi sentimentali con Mirko Brunetti.

Antonio e Laura, chi sono genitori di Massimiliano Varrese/ "Ha fatto conti con realtà e si è fatto valere"

Genitori Perla Vatiero, il padre Alessandro su Mirko Brunetti: “E’ come un figlio…”

“Noi ti siamo sempre vicino, io e mamma ti guardiamo sempre; goditi questo presente bellissimo”, queste le parole di Alessandro Vatiero, padre di Perla in occasione della sorpresa al Grande Fratello 2024 dello scorso dicembre. Il genitore venne anche incalzato da Alfonso Signorini a proposito del rapporto della figlia con Mirko Brunetti: “Lui per me è come un figlio, gli voglio bene nonostante tutto. Cosa mi aspetto? Che mettano un punto alla situazione, non so se devono ancora parlare, quello che viene viene…”.

Francesco Ambrosoli e Antonio Zequila, ex compagni di Simona Tagli/ "Troppo gelosa, chiamava 20 volte e..."

Le parole di Alessandro Vatiero misero dunque in evidenza come i genitori di Perla siano al suo fianco in ogni scelta, anche quelle più difficili da prendere e caratterizzate da tanta sofferenza. Il rapporto con Mirko Brunetti oggi è segnato da una serenità diversa e sicuramente il padre e la madre della concorrente saranno felici di riabbracciare il fidanzato della concorrente del Grande Fratello 2024 nel caso il ritorno di fiamma dovesse concludersi con un bel lieto fine.











© RIPRODUZIONE RISERVATA