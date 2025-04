Le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne hanno regalato grandi novità al pubblico, a partire dall’uscita dal programma di varie coppie del Trono Over. Una di queste è quella composta da Rosanna e Giuseppe, che dopo una breve frequentazione hanno deciso di proseguire fuori dallo studio di Canale 5 la loro conoscenza. Ma chi sono questi due protagonisti del trono Over e cosa sappiamo di loro?

Maria De Filippi difende Isabella a Uomini e donne/ Così placa l'ira di Tina Cipollari

Giuseppe, nelle ultime settimane, si è ritagliato un ruolo da protagonista nello studio di Uomini e Donne, grazie soprattutto alle sue gare di ballo con Gianni Sperti. Giuseppe ha 52 anni è di Messina e lavora come fisioterapista ed osteopata. Prima di cercare l’amore su Canale 5, il cavaliere è stato sposato per 25 anni e ha avuto tre figli: due ormai adulti, l’ultimo di 9 anni.

Uomini e Donne e Tradimento non vanno in onda giovedì 1 maggio 2025/ Ecco quando tornano

Rosanna e Giuseppe nuova coppia di Uomini e Donne: chi è la dama

Rosanna, come Giuseppe, è di origine siciliana e fa l’avvocato. Non conosciamo al momento l’età della dama di Uomini e Donne, né il cognome. Rosanna e Giuseppe hanno iniziato a frequentarsi da poco nello studio di Uomini e Donne, eppure quel poco sembra sia bastato alla coppia per decidere di frequentarsi senza telecamere. Un annuncio che, proprio per questo motivo, è arrivato un po’ a sorpresa nel corso della registrazione. Ma è anche vero che il colpi di fulmine esistono e, probabilmente, è questo che è accaduto tra i due volti del trono Over. Non resta che attendere la messa in onda della puntata nella quale lasceranno lo studio di Canale 5 e scoprire tutti gli aggiornamenti, che magari arriveranno sui social, della nuova coppia.