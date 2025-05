Dal grande amore tra Clemente Russo e Laura Maddaloni, cominciato nel 2005 e sigillato dal matrimonio del 2008, sono nate tre figlie. Le tre bambine, oggi in piena adolescenza, sono state fortemente desiderate dalla mamma e dal papà che hanno dovuto però fare i conti con delle difficoltà inattese. Ma facciamo un passo indietro. Nel 2011, quando erano sposati ormai da tre anni, Clemente e Laura sono diventati genitori di Rosy, la loro prima bambina. Due anni più tardi, la coppia ha messo al mondo due gemelline, Jane e Janet, che hanno portato nella vita dei genitori una nuova luce e nuova speranza, ma anche tanta preoccupazione.

Le figlie di Laura Maddaloni e Clemente Russo, infatti, hanno dovuto fare i conti fin dai primi istanti di vita con dei problemi di salute che hanno gettato i genitori nella disperazione: solamente la forza dell’amore ha permesso loro di continuare a combattere, aggrappandosi alla vita. I problemi di salute delle piccoline sono nati dal fatto che Jane e Janet, le due gemelline nate nel 2013, siano nate premature, quando avevano neppure sette mesi. Momenti di disperazione per Clemente Russo e la moglie, che hanno temuto di perdere le loro bimbe.

Le figlie di Laura Maddaloni e Clemente Russo sono state delle piccole guerriere fin da subito, come ama chiamarle il papà, ricordando il calvario che hanno vissuto prima di venire al mondo. “Sono nate di sei mesi e mezzo, io ero in preparazione per il Mondiale e lei era costantemente in ospedale dalla mattina alla sera” ha raccontato l’ex pugile. Laura Maddaloni, in studio a Verissimo insieme al marito in occasione della toccante intervista, ha ribadito le sue parole, spiegando che si è trattato di un periodo complicatissimo per loro. “Quei 4/5 mesi ce li siamo portati avanti per due anni” ha raccontato Laura, che nel frattempo doveva prendersi cura anche di Rosy, la loro prima bimba che aveva neppure due anni.