Chi sono Sabrina e Mauro, genitori Nikita Pelizon/ “A 18 anni cacciata di casa…”

Nikita Pelizon, i genitori Sabrina e Mauro: la difficile infanzia

Si dice spesso che i pronostici sono fatti per essere sovvertiti, quasi disattesi; l’ultima edizione del GF Vip forse ne è stata un esempio. Soprattutto nelle battute finali, era chiaro come il nome di Nikita Pelizon – per quanto finalista – non fosse proprio tra i papabili vincitori. Eppure, la modella è riuscita ad avere la meglio su tutti gli altri concorrenti aggiudicandosi l’edizione 2023 del reality condotto da Alfonso Signorini. Eppure, alcuni segnali della sua “forza” erano già emersi; Nikita Pelizon ha infatti stabilito il record di nomination e televoti affrontati, sempre superando il rischio eliminazione.

Nikita Pelizon si ritira dai social dopo gli attacchi web/ "A volte sono pesanti"

La cavalcata verso la vittoria del GF Vip di Nikita Pelizon è stata decisamente degna di nota, impreziosita da racconti felici, ma anche tristi; soprattutto quando più volte ha deciso di condividere con i telespettatori la sua difficile infanzia e il rapporto con i genitori, Sabrina e Mauro. “Mia sorella se n’è andata di casa, poi anche mio fratello. Non sono stati momenti facili… A 18 anni venni cacciata di casa e dopo due mesi mi cacciarono nuovamente“. Queste alcune delle parole di Nikita Pelizon in riferimento alla sua infanzia e rilasciate in uno dei momenti più toccanti al GF Vip.

Nikita Pelizon punge Oriana, Micol e Giaele?/ La Incorvaia pubblica una chat privata…

Sabrina e Mauro, genitori di Nikita Pelizon: “Non volevano che facessi ginnastica artistica…”

“Il mio passato non è stato facile… Amavo la ginnastica artistica, ma i miei genitori non me la lasciavano fare; dicevano che non era giusto nonostante le insegnanti lo volevano tantissimo“. Con questo racconto Nikita Pelizon – durante il GF Vip – pose l’accento su un’infanzia per nulla banale in relazione al suo rapporto con i genitori Sabrina e Mauro. La modella ebbe modo di spiegare come tutto fosse principalmente dovuto alla loro cultura, quasi incolpevoli in virtù di un’impostazione che deriva principalmente dalla loro fede religiosa e dagli insegnamenti con i quali erano cresciuti.

Nikita Pelizon: che succede dopo il GFvip 7?/ Sbarca a L'isola dei famosi: il motivo

Nonostante tutto, Nikita Pelizon è riuscita a trovare un punto di incontro con Sabrina e Mauro, i suoi genitori, seppur con tutto il tempo necessario. Sempre durante l’esperienza al GF Vip non sono mancati messaggi di supporto e lettere commoventi che hanno fortificato non solo la sua consapevolezza ma anche l’importanza del percorso nel reality. La modella non si aspettava che i suoi genitori avrebbero apprezzato la sua partecipazione televisiva, così come non si aspettava un loro intervento nel corso dell’esperienza. Quello che invece è accaduto ha contribuito a cementare il loro rapporto mettendo quasi in ombra le difficoltà e le ruggini del passato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA