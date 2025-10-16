Samuele Denaro e mamma Maria Cristina a Io canto family: mamma e figlio hanno raggiunto la semifinale e sperano di approdare all'ultimo atto

Samuele Denaro e mamma Maria Cristina a Io canto family: l’esibizione con Sal Da Vinci emoziona

Samuele Denaro e mamma Maria Cristina sono approdati in semifinale a Io canto family, anche grazie alla straordinaria prestazione al fianco di Sal Da Vinci. La famiglia si è esibita con il cantante partenopeo nella splendida “Caruso”, strappando applausi dal pubblico emozionato. I giudici, allo stesso modo, hanno rivelato di avere avuto i brividi e hanno deciso di premiare la splendida esibizione del piccolo Samuele Denaro e di mamma Maria Cristina, con Sal Da Vinci. Insomma, un grande talento il loro che ora potrebbe strascinarli in finale. Dopo un periodo davvero complesso, Maria Cristina e Samuele ci sperano.

Soon-Yi Previn, chi è la moglie di Woody Allen/ Figlia adottiva di Mia Farrow: la vita privata del regista

Samuele Denaro e mamma Maria Cristina a Io canto family: una storia non semplice

Ci sono anche Samuele Denaro e mamma Maria Cristina tra i semifinalisti di Io canto family. Mamma e figlio hanno deciso di prendere parte al talent show di Michelle Hunziker dopo un periodo molto complicato. “Sono emozionato, non avrei mai immaginato di cantare su questo palco. Ma l’ho sognato. Ho visto il casting e ho detto alla mia mamma che avrei voluto partecipare” ha raccontato Samuele nel video di presentazione. “Quando cantiamo succede qualcosa di magico perché ci uniamo” ha spiegato ancora Samuele Denaro.

Renad, chi è la bambina di Gaza diventata chef star dei social/ "Così sono sfuggita alla distruzione"

“Ho vissuto un anno particolare, ho avuto un tumore al seno. È stata una bella batosta inaspettata. Ma grazie alla mia famiglia, ai miei amici e ai miei figli, oggi sono qui. Ho lottato per loro. Ora sto meglio, continuo la terapia” ha rivelato mamma Maria Cristina. Parlando del figlio Samuele, invece, la donna ha rivelato: “È stato dolcissimo, quando avevo bisogno era sempre al mio fianco pronto ad aiutarmi. Un amore grandissimo, non c’è cosa più bella”. Dopo il brutto periodo vissuto, mamma Maria Cristina e Samuele Denaro hanno deciso di partecipare a Io canto family per mostrare a tutta Italia il loro grande talento.

Chi sono Nina Perrini e mamma Jessica, Io canto family 2025/ Serena Brancale punta tutto sulla coppia