Matrimonio a Prima Vista 2025, undicesima stagione del programma di Real Time, vedrà formarsi coppie che, si spera, possano andare avanti anche nella vita reale, quando si spegneranno i riflettori su di loro. Si tratta di un esperimento sociale che consiste nel formare coppie secondo le loro presunta affinità. Tra i protagonisti di questa nuova stagione ci saranno Sara Di Lernia e Nicola Todde, che formeranno una delle coppie che vedremo nel corso del programma. Chi sono i due? Lei si chiama Sara Di Lernia e di mestiere fa la cassiera. Ha 28 anni e vive ancora con la famiglia ma nei suoi progetti c’è appunto quello di andare a vivere sola o, si spera, con il suo nuovo partner.

Sara è profondamente legata alla famiglia: la giovane ne parla come della cosa più importante della sua vita e per questa ragione vuole trovare una persona con la quale formare a sua volta un nucleo familiare felice. Proprio per questo, cerca una persona che abbia tra i suoi valori quello della famiglia.

Sara si descrive come una persona istintiva e testarda e per questo spera di trovare qualcuno che sia in grado di tenerle testa. Inoltre, ha raccontato di essere appassionata di palestra e di non poter rinunciare a passare del tempo con i suoi amici. È appassionata di animali e in particolare modo di gatti.

A Matrimonio a Prima Vista, Sara incontrerà Nicola Todde, che sposerà al buio. Nicola ha 32 anni e vive vicino a Reggio Emilia, dove lavora come operaio. Come Sara, ama i gatti: ne ha due in casa. L’uomo, come la donna che sposerà, è profondamente legato alla sua famiglia e il suo modello sono i genitori, che spera di emulare. Sara e Nicola condivideranno insieme l’esperienza di Matrimonio a Prima Vista: i loro caratteri saranno compatibili?