Sean Penn e Robin Wright, genitori di Hopper Jack Penn/ “Papà? Ho sbagliato tanto ma lui mi ha aiutato”

Hopper Jack Penn e il rapporto con il padre Sean Penn

Hopper Jack Penn, figlio dell’attore hollywoodiano Sean Penn e di Robin Wright, è ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata del 9 maggio 2023. Hopper, che segue le orme del padre – da lui definito come ‘il migliore attore al mondo’ -, parla anche del loro rapporto fuori dal set.

Hopper Jack Penn parla di un padre comprensivo e presente, soprattutto nei momenti di difficoltà: “Io di sbagli ne ho fatti tanti. A 23 anni ho avuto problemi con la dipendenza e lui mi ha aiutato molto, dandomi un ultimatum. – ha rivelato il giovane attore – E per fortuna ho lavorato su questo… Non ci siamo scontrati su questa situazione in particolare, lui mi sosteneva e cercava di aiutarmi.” ha concluso su Rai1. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi sono Sean Penn e Robin Wright?

Sean Penn e Robin Wright sono i genitori di Hopper Jack Penn, l’attore che sarà ospite di Oggi è un altro giorno per parlare del suo ultimo film “Signs of love”. Sean Penn, classe 1960, è un attore, regista e produttore cinematografico statunitense. Sean è stato candidato per 5 volte al premio Oscar e lo ha vinto per ben due volte ma pensate che l’attore fece il suo esordio nella serie televisiva “La casa nella prateria”, diventata iconica alla fine degli anni 70 e trasmessa ancora in Italia.

Quella partecipazione fu solo l’inizio, nel 1981 Sean fece il suo esordio nel film “Taps – Squilli di rivolta” e poi “Bad Boys”, “Carlito’s Way”, “Dead Man Walking – Condannato a morte”, i premi Oscar “Mystic River” e “Milk” e molti altri film. La madre dei suoi figli e attuale ex moglie Robin Wright invece (classe 1966), attrice, produttrice ed ex modella, tra i vari film, è famosissima soprattutto per aver interpretato il ruolo di “Claire Underwood” nella serie televisiva “House of Cards” per la quale ha ricevuto un Golden Globe e tre candidature al Premio Emmy. Ma com’è nata e perché è finita la storia d’amore che legava Sean Penn e Robin Wright?

Sean Penn e Robin Wright: storia d’amore e divorzio

Sean Penn e Robin Wright come avevamo preannunciato, oltre ad essere due grandi attori di fama mondiale, sono anche i genitori di Dylan e Hopper Jack Penn. I due attori iniziarono a frequentarsi nel 1990, si erano conosciuti sul set del film Stato di grazia e poi dopo 6 lunghi anni di fidanzamento e dopo essere diventati una “coppia iconica” agli occhi di media e giornalisti, diventarono genitori e qualche anno dopo (1996) convolarono a nozze.

A Vanity Fair Robin aveva rivelato che essere diventata madre e moglie a soli 24 anni non era stato facile e lei e Sean avevano dovuto prendere scelte difficili: “Ero incinta e apparentemente sposata a 24 anni Come genitori eravamo d’accordo sul fatto che non avremmo lavorato allo stesso tempo, in modo che uno di noi fosse sempre con i bambini. Stava facendo più soldi di me in quel momento, quindi è stata una decisione semplice: ‘Vai a lavorare, io starò con i bambini’”. Nel 2012 però i due divorziarono ed ebbero anche a che fare con la dipendenza dalle droghe del figlio Hopper, un periodo terribile di cui Robin ha solo raccontato: “Il divorzio con i bambini è devastante. Uno dei motivi per cui siamo tornati insieme e ci siamo lasciati così tanto è stato cercare di tenere unita la famiglia. L’abbiamo fatto per molto tempo. Mio figlio è quasi morto”.

