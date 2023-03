Chi sono Sebastiano Bianchi e Paolino Tonoli/ I figli di Fiordaliso e Paolo Tonoli

Marina Fiordaliso, dalla carriera multiforme al rapporto tormentato con Paolo Tonoli

Trovare qualcuno che anche solo per un attimo non abbia intonato Non voglio mica la luna è probabilmente impossibile; il brano iconico della cantante Fiordaliso è impresso nella memoria di tutti, giovani e adulti. Dal palco del Festival di Sanremo ai tour in giro per l’Italia, l’artista occupa di certo un ruolo importante nella musica italiana oltre ad aver vestito più volte un ruolo televisivo tra programmi di intrattenimento e reality show.

Nel corso della sua longeva e fortunata carriera, Marina Fiordaliso ha spesso condiviso tramite interviste alcuni aneddoti ben oltre le tappe fondamentali della sua attività professionale. In particolare, la cantante ha offerto in passato diversi contributi riguardanti il suo primo matrimonio con Paolo Tonoli con il quale ha avuto due figli, Sebastiano e Paolino. A dispetto di una relazione tormentata e per nulla facile – segnata da episodi di violenza domestica da lei stessa raccontati – è stato fondamentale il supporto dei suoi due figli per riuscire ad andare oltre il dolore del passato.

Sebastiano Bianchi e Paolino Tonoli, l’amore per i figli di Marina Fiordaliso: “Sarei andata contro il mondo…”

Sebastiano Bianchi, primo figlio di Marina Fiordaliso – nato dal matrimonio con Paolo Tonoli – è venuto al mondo quando la cantante aveva solo 15 anni. “Più che brava a portare avanti la gravidanza, sono stata coraggiosa e incosciente: lui ha fatto una vita in mezzo alla spiaggia, al mare. Io mi sentivo in colpa perché ero una ribelle: io sarei andata contro il mondo per mio figlio, la proposta di abortire è durata due secondi nella mia testa“. Queste le parole di Marina Fiordaliso in una vecchia intervista rilasciata ad Oggi è un altro giorno, riferite appunto al suo primogenito Sebastiano Bianchi.

Sul conto di Sebastiano Bianchi, primo figlio di Marina Fiordaliso è difficile reperire informazioni; classe 1972, ha sempre avuto una vita lontana dalla luce dei riflettori ma sempre vicino alla madre per offrirle il massimo del supporto. Nel 2011 ha donato anche una splendida nipotina alla cantante, la piccola Rebecca Luna. Il secondo figlio di Marina Fiordaliso – Paolino Tonoli – segue la falsariga del fratello maggiore. Anche nel suo caso le informazioni reperibili sono scarse, salvo le dichiarazioni della madre come quelle recenti a Verissimo. “Al quinto mese di gravidanza rischiavo di perdere mio figlio Paolino, mi dissero che dovevo togliere utero e bambino: io ho rischiato, ho voluto tenerlo e ce l’ho fatta“.











