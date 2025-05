Tutto su Sebastiano Mignosa e Cinzia, cavaliere e dama del trono over di Uomini e donne

Sebastiano Mignosa è un cavaliere del trono over di Uomini e Donne che arriva dalla Sicilia. Classe 1972, ha già partecipato in passato alla trasmissione decidendo di tornarsi nuovamente essendo ancora single. Sebastiano ha cominciato la sua seconda esperienza nel parterre del trono over uscendo con diverse dame tra cui Sabrina Zago e Gloria Nicoletti ma con entrambe non è andato a buon fine. Sebastiano, tuttavia, non si è arreso e ha deciso di uscire con Cinzia, una delle nuove dame del parterre.

Cinzia risieda a Salerno, in Campania, ed è mamma di un figlio adolescente. Non si sa, però, quanti anni abbia e che lavoro faccia. Cinzia è uscita sia con Flavio che con Sebastiano. Con entrambi c’è stato un bacio ma la conoscenza con Flavio è giunta al capolinea. La dama, invece, ha scelto di continua a conoscere Sebastiano.

Cinzia e Sebastiano, esclusiva a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 6 maggio 2025, Sebastiano e Cinzia sono tra i protagonisti e si accomodano al centro dello studio per parlare del loro rapporto. Sebastiano raggiunge il centro dello studio dopo un battibecco con Gloria Nicoletti che sta uscendo con Guido a cui Sebastiano consiglia di concentrarsi sulla conoscenza con Sabrina Zago e lasciare perdere Gloria. Chiuso il capitolo Gloria, Sebastiano si confronta con Cinzia.

Sia il cavaliere che la dama spiegano di stare bene insieme e di volersi concedere l’esclusiva nonostante si frequentino da poco. Sia Sebastiano che Cinzia, decisi a conoscersi e a darsi una possibilità, scelgono così di non uscire e di non conoscere altre persone. Una decisione che spiazza lo studio così come Gianni Sperti e Tina Cipollari.

