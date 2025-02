CHI SONO SERGIO DI FOLCO E IL FIGLIO GIULIO? “ERO AL LIMITE PER ESSERE MAMMA, POI…”

Chi sono Sergio Di Folco e Giulio, marito e figlio di Emanuela Aureli? Oggi pomeriggio, nella prima delle due canoniche puntate del weekend di “Verissimo”, ci sarà spazio, all’interno di una scaletta ricca di ospiti e momento emozionanti, anche per l’esordio negli studi del talk show di Canale 5 della 51enne attrice e comica di origini umbre: come sappiamo, la sua presenza nel salotto televisivo più in vista delle reti Mediaset è dovuta anche alla recente scomparsa della madre Giuliana (parliamo di lei in un altro articolo, NdR) ma è probabile che nella chiacchierata con Silvia Toffanin possano emergere anche dei dettagli sulla sua famiglia. Raccontiamo dunque chi sono Sergio Di Folco e Giulio, marito e figlio di Emanuela Aureli.

Per scoprire qualcosa di più sulla vita privata dell’artista originaria di Terni e anche su chi sono Sergio Di Folco e Giulio, marito e figlio di Emanuela Aureli, dobbiamo riavvolgere brevemente il nastro dei ricordi: come raccontato dalla diretta interessata, prima di incontrare il suo attuale compagno di vita, la Aureli aveva candidamente ammesso di aver sofferto e di essere stata particolarmente sfortunata e “tormentata” in amore. Poi, ecco l’incontro in discoteca con Di Folco e i… due matrimoni: infatti dopo che la coppia si era unita con rito civile qualche tempo prima, per Emanuela e Sergio erano arrivati pure i fiori d’arancio in chiesa, nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo in quel di Roma, in diretta a “Domenica Live”. Come ricordano pure le cronache di quei giorni, il primo rito si era svolto in gran segreto e proprio pochi giorni prima l’arrivo del primogenito, Giulio.

EMANUELA AURELI, “FAMIGLIA? CON SERGIO SAPEVO CHE ERA LA VOLTA BUONA E…”

Ma raccontando la nascita del loro amore e anche chi sono Sergio Di Folco e Giulio, marito e figlio di Emanuela Aureli, dobbiamo affidarci alle parole dell’uomo che ha ricordato quando era scoccata la proverbiale scintilla: “Ci siamo conosciuti in discoteca. Non conoscevo prima Emanuela e nemmeno volevo andare in discoteca. È che era il compleanno di un mio amico e mi hanno convinto…” aveva candidamente ammesso Di Folco durante un’ospitata in coppia con la moglie in un talk show del servizio pubblico. Da lì, è storia nota con un amore sbocciato subito e poi la proposta di matrimonio nel più romantico degli scenari, ovvero a Parigi e proprio ai piedi dell’iconica Tour Eiffel.

Nel 2015 poi (“Quando io ero al limite dell’età per diventare mamma” aveva aggiunto in quella circostanza l’imitatrice) ecco la nascita di Giulio, il primo e finora unico figlio. Come mai la scelta di diventare madre e mettere su famiglia? “Perché sapevo che con lui sarebbe stata la mia volta buona. Giulio è un bambino vivace come il padre ma è tanto bravo”: nel nostro ritratto su chi sono Sergio Di Folco e Giulio, marito e figlio di Emanuela Aureli, possiamo aggiungere quest’altro tassello e, sempre a proposito del compagno classe 1980, già segretario generale nazionale del SIP e che in passato ha ricoperto anche piccoli incarichi a livello locale, l’attrice classe 1973 aveva spiegato ai microfoni del magazine ‘DiPiù’ che “avevo promesso a me stessa che non mi sarei mai più innamorata (…) ma poi è arrivato lui e ho cambiato idea”. Anzi, in un post su Instagram per festeggiare i 40 anni del marito, l’aveva indicato come “il pilastro su cui ho iniziato a costruire la nostra vita a due… e oggi siamo in tre!”.