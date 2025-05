Dopo il trasferimento da Palermo a Brescia, con i genitori naturali, Mario Balotelli ha cominciato a vivere con una nuova famiglia, quella appunto dalla quale ha preso il cognome che porta e con il quale è diventato famoso come calciatore. I genitori adottivi di Mario Balotelli lo hanno preso con loro quando aveva appena pochi anni: la ragione? Il bimbo aveva dei problemi intestinali e per questa ragione i Barwuah, i suoi genitori biologici, hanno chiesto aiuto ai servizi sociali. Dopo essersi affidati a loro, i genitori naturali di Mario Balotelli hanno dovuto accettare la decisione del tribunale, di disporre l’affidamento del bambino alla famiglia Balotelli.

I genitori adottivi di Mario Balotelli lo hanno perciò preso con loro dal 1993, occupandosi della sua salute, all’epoca cagionevole, ma anche della sua istruzione. Per questa ragione Mario è cresciuto con i suoi genitori adottivi, e con i suoi fratelli maggiori, Giovanni e Corrado. Inizialmente, per i primi anni, durante la settimana Mario Balotelli è rimasto con i suoi genitori adottivi, per tornare poi a casa dai genitori naturali solamente nel weekend. Successivamente invece ha continuato a vivere proprio con i suoi genitori adottivi. Ma chi sono Silvia e Franco?

Chi sono Silvia e Franco, i genitori adottivi di Mario Balotelli: un rapporto unico

Mario Balotelli ha sempre avuto un rapporto speciale con Silvia e Franco, i suoi genitori adottivi. Nel 2012, a mamma Silvia, dedicò una doppietta agli Europei, descrivendola come “la donna della mia vita” tra tanti flirt e relazioni. Papà Franco si è spento nel 2015: “È stato un padre modello e una guida per noi” ha raccontato Mario dopo la morte del papà. La mamma, Silvia, è rimasta al suo fianco anche nella tempesta, difendendolo in ogni istante, anche quando lui non riconobbe la figlia Pia fino al test del Dna. Un rapporto davvero unico il loro.