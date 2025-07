Sonia Mattalia e Alessio a Temptation Island 2025, chi sono: circa 10 anni di differenza e un amore all’ultima spiaggia: “Emozioni negative”.

Esordio imminente e grande curiosità su protagonisti e coppie di Temptation Island 2025; nel cast spiccano Sonia Mattalia (48 anni) e Alessio (39), concordi nel mettere alla prova i reciproci sentimenti nel reality di Canale 5. Entrambi avvocati e con una discreta differenza d’età; proprio la professione in comune è stata però alla base della complicità negli anni migliori ma il sentimento, stando ai loro racconti, sarebbe oggi quanto mai in bilico.

Ma perchè Sonia Mattalia e Alessio hanno scelto di partecipare a Temptation Island 2025? In gioco, come spesso visto nelle precedenti edizioni del reality, c’è il tema dei sentimenti in bilico; situazioni convergenti e non più ignorabili che hanno dunque portato la coppia, come racconteremo in seguito, a prendere una decisione che possa avere la valenza di spartiacque per il futuro della loro relazione.

Sonia Mattalia e Alessio a Temptation Island 2025: si lasciano?

Le ragioni che avrebbero spianato la strada di Sonia e Alessio verso Temptation Island 2025 sono quasi convergenti. Sarebbe stato il ragazzo a scrivere alla redazione per primo ma, stando ai primi racconti scanditi dalle anticipazioni del reality, anche lei vanterebbe più o meno le stesse ragioni.

“Avverto da tempo emozioni che mi fanno soffrire”, ha spiegato Alessio a giustificazione di un allontanamento ampiamente percepito dalla ragazza che, a suo dire, avrebbe pensato anche lei alla possibilità di partecipare a Temptation Island 2025 proprio in virtù della distanza percepita soprattutto negli ultimi 2 anni di relazione.

Insomma, una relazione a dir poco turbolenta quella di Sonia e Alessio a Temptation Island 2025; la coppia non naviga da tempo in acque felici e sembra essere prossima a raggiungere il punto di non ritorno. Circostanza che dunque li porta alla ‘prova del 9′, il reality delle tentazioni per eccellenza che può riaccendere il fuoco della passione o spegnere definitivamente il tasto dei sentimenti reciproci già ampiamente affievoliti. “Vengo da una relazione che mi ha fatto soffrire, mi sono sentita usata e non voglio più sbagliare”, ha raccontato Sonia – come riporta Libero – e forse anche la differenza d’età tra i due può essere un indicatore che porta la donna a voler ponderare ogni singolo passo.