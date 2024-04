Chi sono Stefania e Nathalie, sorelle Valentina Vezzali all’Isola dei Famosi 2024/ “Quando eravamo piccole…”

Siamo nell’anticamera della quarta puntata de L’Isola dei Famosi 2024, troppo presto per azzardare giudizi e pronostici; il momento è invece propizio per conoscere meglio i naufraghi di questa edizione già protagonisti con storie personali e piccoli aneddoti. Nelle ultime ore i fan più curiosi si sono concentrati su Valentina Vezzali che, in un momento condiviso con Khady, si è lasciata andare ad un tenero racconto sulle sorelle Stefania e Nathalie.

Chi sono le sorelle di Valentina Vezzali? Scopriamolo insieme e proprio tramite le parole della stessa concorrente de L’Isola dei Famosi 2024. La campionessa – come racconta una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del reality – si è fatta aiutare dalla compagna di viaggio Khady per ultimare delle treccine e, proprio durante tale momento, ha pensato bene di fare un parallelismo con le sue due sorelle Stefania e Nathalie.

Valentina Vezzali e l’amore per le sorelle: “Nathalie mi coccolava sempre…”

“Mia sorella Nathalie è come te, bravissima a fare le treccine”, inizia così Valentina Vezzali nel parlare delle sue sorelle con un sorriso che mette in evidenza quella velata malinconia che inizia ad emergere quando si è lontani dagli affetti. “Quante siamo? 3 sorelle, io sono la più piccola: c’è Stefania che è più grande di me di 8 anni, mentre invece Nathalie è quella di mezzo, 3 anni più grande”.

Valentina Vezzali non si è addentrata in particolari dettagli nel raccontare delle sorelle Stefania e Nathalie; quel poco che ha pronunciato è però servito, accompagnato dalla sua espressione, a far percepire al pubblico de L’Isola dei Famosi 2024 la tenerezza del loro rapporto. “Io sono la più piccola, quella più viziata; mia sorella Natalie quando eravamo piccole mi baciava sempre, ero il suo pupazzetto, la sua bambola”.

