Chi sono Svante e Malena, genitori di Greta Thunberg: lui attore, lei cantante lirica tra le più amate di Scandinavia. Sostengono quotidianamente la figlia

Si chiamano Svante e Malena i genitori di Greta Thunberg, che nel 2018, quando la figlia ha cominciato a farsi conoscere in quanto attivista ambientale, l’hanno sostenuta nelle sue battaglie quotidiane contro il cambiamento climatico. Svante e Malena, che per amore della figlia e dell’ambiente sono diventati vegani, hanno acconsentito alla pubblicazione del libro “La nostra casa è in fiamme”, nel quale nel 2019 Greta raccontava qualcosa in più sulla sua famiglia e sul loro percorso di consapevolezza che li ha portati a diventare attivisti. Anche loro, infatti, come Greta, sono particolarmente sensibili ai temi ambientali.

Nella vita, però, i genitori di Greta Thunberg fanno tutt’altro: se la figlia si sta infatti costruendo una carriera come attivista, loro sono attivi primariamente in un altro ambito. La mamma, Malena, fa infatti la cantante lirica mentre il papà è un attore. Due lavori che dunque sono molto distanti dall’ambito ambientalista nel quale Greta ha deciso di crescere dopo aver ottenuto un seguito inaspettato nel 2018, quando ha dato vita alle sue prime battaglie.

Chi sono Svante e Malena, i genitori di Greta Thunberg: “Eravamo preoccupati”

Svante e Malena, i genitori di Greta Thunberg, che ora sostengono con tutte le loro forze le battaglie della figlia, in passato hanno provato a farla desistere. Nel 2019 il papà, all’Ansa, raccontava: “Credevo che non fosse una buona idea per lei mettersi in prima linea”. Dopo aver iniziato le sue battaglie, però, Greta è cambiata: “Ora è felice” ha raccontato il papà Svante, dicendosi però preoccupato per lei e per le eventuali ondate di odio che sarebbero arrivate nei confronti della sua primogenita. Greta, che in passato ha sofferto anche di depressione, lasciando persino la scuola, dopo aver iniziato le sue battaglie è cambiata e i genitori hanno deciso così di sostenerla, donandole tutto l’appoggio necessario per le sue battaglie.

