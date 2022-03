Chi sono Temple London, finalisti Italia’s got Talent 2022/ Padre e figlio inglesi, esperti di Kung-fu

I Temple London: padre e figlio, esperti di arti marziali

Tra i finalisti di “Italia’s got Talent 2022” troviamo i “Temple London“, i quali, durante le audizioni, hanno conquistato il palco con la loro clamorosa performance di Kung-Fu. Dimostrando ai nostri giudici che le arti marziali possono rafforzare l’incredibile rapporto tra padre e figlio, la coppia ha immediatamente impressionato per tecnica e forza. Soprattutto da parte del più piccolo dei due, che nonostante i 12 anni, appena compiuti, ha saputo mostrare abilmente tutte le sue qualità senza farsi prendere dall’emozione. I Temple London vengono proprio dalla capitale del Regno Unito e sono, naturalmente, dei professionisti del già citato sport. Durante le audizioni hanno messo in scena un numero, particolarmente apprezzato dai giudici. Questi quattro li hanno consenato ben quattro sì.

Italia’s got Talent 2022, i 4 “sì” conquistati durante le audizioni

Questa sera, alle ore 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW ed in chiaro su TV8, arriva la finalissima dello show alla ricerca del talento più luminoso del panorama italiano. Sul palco del Cinecittà World di Roma saranno in 12 a sfidarsi per conquistare il trofeo di vincitore di questa edizione, eletto dal pubblico a casa mediante televoto. Nel corso delle puntate delle Audizioni hanno già staccato il biglietto per la finale 10 talentuosissimi concorrenti. Tra questi ci sono i “Temple London“. Si tratta di un duo composto da padre e figlio e vengono dal Regno Unito, laddove praticano a livello familiare il kung fu. L’esibizione è una straordinaria prova fisica, soprattutto per il bambino che ha solo 12 anni. I Temple London naturalmente sono passati con 4 sì, per quanto possano valere quest’anno vista la quantità di quattro si dati ai concorrenti.



