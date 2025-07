Tentatrici Temptation Island 2025, chi sono? I nomi di tutte le single pronte a mettere alla prova i fidanzati nel reality di Canale 5.

Tentatrici Temptation Island 2025: Alice, Alessia e Marianna

La nuova edizione di Temptation Island sta per iniziare e da stasera 3 luglio su Canale 5 Filippo Bisciglia ci accoglierà presentandoci tutte le coppie del programma (scopri qui quanto guadagnano).

Il reality come al solito prevede la presenza di tentatori e tentatrici che avranno il compito ulteriore di mettere in crisi fidanzati e fidanzate. Oggi andiamo a conoscere più nel dettaglio chi sono le Tentatrici Temptation Island 2025, la loro età e che lavoro fanno nella vita di tutti i giorni.

Partiamo con Alice, la più giovane delle tentatrici di questa edizione. A soli 20 anni lavora in un aeroporto privato e viene dalla provincia di Novara. Da diversi anni studia danza e ha anche partecipato all’accademia del Teatro alla Scala di Milano. Tra le tentatrici troviamo anche Alessia di 24 anni. Originaria di Napoli studia Psicologia ed è molto sensibile e dolce. A tentare i ragazzi ci sarà anche la 23enne Marianna. Anche lei di Napoli lavora in una concessionaria.

Tentatrici Temptation Island 2025, chi sono? Rebecca, Mariela, Marta, Eva e Ylenia

Dalla provincia di Torino arriva anche Rebecca, hostess di volo che per un certo periodo della sua vita ha vissuto anche negli USA. Genovese ma nata a Santo Domingo c’è poi Mariela, 27enne che da quando aveva dodici anni vive in Italia. Si è laureata in Educazione professionale. Tra le Tentatrici Temptation Island 2025 troviamo anche Marta, un aspirante medico estetico di 21 anni direttamente da Roma.

Poi c’è Eva, 28enne di Livorno che sta per diventare una personal trainer. Appassionata di fitness, potrebbe sfoggiare tutta la sua bellezza anche a Temptation Island! Con lei anche Ylenia, tra le più grandi del parco tentatrici. 30 anni, laureata in Economia e Management viene da Roma, e ha di recente abbandonato il suo lavoro in uno studio di commercialisti per dedicarsi ad insegnare salsa e bachata.

Tentatrici Temptation Island 2025, chi sono Arianna, Claudia e Ary

Tra le tentatrici di Temptation Island 2025 spunta anche il nome di Claudia. Originaria di Bari lavora in una pizzeria e ha 26 anni. Passiamo poi a Ale, 25 enne di Roma con un lavoro nel mondo dell’estetica, mentre Arianna, la più grande delle single è una 31enne che vive a Parma insieme ai genitori.

La sua passione più grande è quella di far volontariato per gli animali. E infine c’è Ary, che a 22 anni studia Digital Marketing mentre aiuta sua madre nel negozio di abbigliamento.