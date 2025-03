I The Rumpled sono una band che prenderà parte al San Marino Song Contest 2025, evento che si terrà sabato 8 Marzo 2025 e che vede la conduzione di Flora Canto e del cantante Francesco Facchinetti. I The Rumpled sono una band italiana in rampa di lancio e c’è grande curiosità per vederli all’opera con il brano You Get me so High.

Silvia Salemi, il marito Gian Marco Innocenti e le figlie Ludovica e Sofia / "Sono una mamma all'antica"

The Rumpled sono una band piuttosto giovane composta dal cantante Giacomo Jack Merigo e dagli altri membri della band Tommaso Zamboni, Patrizia Vaccari, Federico Fava, Davide Butturini e infine Luca Tasin. Una band del Trentino con grandi ambizioni e l’obiettivo è provare a strappare un pass per un’esperienza storica all’Eurovision.

Francesca Barra, chi è: "Fatico a gestire la nausea dopo la gravidanza"/ "Soffrire non è normale"

I The Rumpled hanno parlato della loro canzone in un’intervista a Itquotidiano ed hanno spiegato: “Abbiamo scritto questo brano nel 2024, è una canzone diversa dal nostro genere basico e che si apre più di pop e rock classico, mantenendo delle fondamenta folk. E’ un brano molto aggressivo, un mix tra arroganza e rabbia.

Chi sono davvero i The Rumpled: un mix di generi e tante soluzioni musicali

I The Rumpled parteciperanno al San Marino Song Contest 2025 e c’è grande curiosità per vedere questa giovane band all’opera. Si tratta di una Irish Folk Rock Band nata a Trento ed è un mix tra folk irlandese, rock, Ska e Punk. I The Rumpled hanno pubblicato il loro primo album nel 2018, di nome Ashes e Wishes. La band ha ottenuto grande successo con i concerti Live.

Chi è Flora Canto/ "San Marino Song Contest? Tanta emozione, è un evento in cui hanno investito tanto"

Non si conoscono informazioni sulla vita privata dei componenti della band, molto riservati e allo stesso tempo molto uniti tra loro. Negli anni i The Rumpled hanno aperto e condiviso il palco con artisti che hanno fatto la storia e tra questi c’era anche una leggenda della musica come Vasco Rossi.

La band ha confermato che nel 2026 potrebbe lanciare un nuovo album ed ha rivelato cosa farebbero in caso di vittoria al San Marino Song Contest 2025: “Se arrivassimo all’Eurovision e vincessimo c’è il patto di regalare un viaggio in Giappone a Jack. Siamo motivati e coscienti del percorso che stiamo facendo”.