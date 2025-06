Una carriera fatta di grandi successi ma anche di enormi sacrifici per Jasmine Paolini, che è sempre stata sostenuta dalla mamma e dal papà, che per lei hanno sacrificato gran parte della loro vita, appoggiando in ogni momento la sua carriera e le scelte fatte. I genitori di Jasmine Paolini sono stati fondamentali, infatti, nella sua vita e ovviamente anche nella sua carriera. Ma chi sono? Il padre, Ugo Paolini, l’ha introdotta al mondo del tennis, così come lo zio Adriano, che era appunto un tennista. La mamma, invece, si chiama Jacqueline Gardiner ed ha origini polacche e ghanesi. “Per la precisione, mia nonna è polacca e mio nonno del Ghana” ha raccontato la tennista azzurra parlando delle origini della sua famiglia e in particolar modo della mamma.

DIRETTA/ Errani/Paolini Danilina/Krunic (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (oggi 8 giugno)

Il papà, invece, è toscano, originario di Bagni di Lucca, dove i suoi genitori si sono conosciuti. Come ha avuto modo di raccontare l’atleta, nei primi posti del ranking ATP dopo una stagione strepitosa, il papà gestiva un bar a Bagni di Lucca quando ha conosciuto la mamma. I genitori di Jasmine Paolini si sono infatti conosciuti proprio lì: lei aveva lasciato la Polonia per trasferirsi in Italia e studiare e per racimolare qualche soldo ha cominciato a fare la cameriera, conoscendo appunto il suo futuro marito. Tra i due l’amore è stato immediato.

Jasmine Paolini è fidanzata?/ "Non ho una relazione sentimentale": la confessione

Chi sono Ugo e Jacqueline, genitori di Jasmine Paolini: “Si è innamorata subito di questo sport”

I genitori di Jasmine Paolini l’hanno sempre sostenuta e appoggiata nella sua carriera. Il papà, Ugo, ha avuto modo di raccontare il primo approccio con il tennis della figlia: “Jasmine si è subito innamorata della racchetta. Ricordo bene la sorpresa di avversarie e addetti ai lavori nel notare una ragazza, che veniva da un piccolo centro sportivo in un piccolo paese, superare così i rivali”.