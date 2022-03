Chi sono Umberto e Damiano, finalisti Italia’s Got Talent 2022/ Col musical Frozen hanno ‘spaccato’

UMBERTO E DAMIANO: RIUSCIRANNO VINCERE LE FINALE DI ITALIA’S GOT TALENT 2022

Fra i finalisti di questa sera che si esibiranno ad Italia’s Got Talent 2022 ci sarà anche la straordinaria coppia di attori comici Umberto e Damiano. I due saliranno sul palco dalle ore 21:15 di oggi per esibire il proprio talento, e cercare di replicare il grande successo ottenuto durante lo show mostrato nella quarta parte di audizioni del “musical low cost”, reinterpretando una scena di Frozen, noto film di casa Disney con Elsa fra i protagonisti.

Sono stati due minuti di puro spettacolo quelli regalati al pubblico da parte di Umberto Muscetta (29 anni) e Damiano Paolacci (28 anni), un’improbabile e divertente parodia del cartone che ha scatenato grandi risate anche fra i giudici dello show, Elio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano, e la conduttrice Lodovica Comello. Fra i più colpiti durante l’esibizione in particolare Frank Matano ed Elio, che hanno voluto complimentarsi alla fine della performance con i due giovani artisti originari di Fiumicino, vicino a Roma. Ovviamente divertito anche il pubblico presente in studio, che ha regalato una standing ovation a Umberto e Damiano, anticipando di fatto i quattro “sì” dei giudici di Italia’s Got Talent.

UMBERTO E DAMIANO: UNA CARRIERA INIZIATA FIN DA GIOVANISSIMI

Ma cosa fanno nella vita questi due grandi artisti pronti a giocarsi la finalissima di Italia’s Got Talent 2022? Nel quotidiano fanno proprio quello, ovvero, presentatori e intrattenitori di manifestazioni ed eventi live, dei cabarettisti che puntano a strappare un sorriso e chi li osserva, invogliando magari a seguirli in altre tappe del loro “tour”.

Umberto e Damiano, nonostante non siano neanche trentenni, hanno iniziato fin da giovanissimi ad esibirsi, visto che la loro carriera ha di fatto preso vita nel 2010, offrendo appunto animazione ed intrattenimento a vari eventi come compleanno, matrimoni, feste di laurea ma anche manifestazioni, ed eventi pubblici. Una carriera che potrebbe quindi spiccare decisamente il volo se questa sera Umberto e Damiano dovessero essere decretati i vincitori visto che, oltre a guadagnare un sacco di popolarità, chi si aggiudica il primo posto si porta a casa anche 100mila euro.

